El próximo 10 de diciembre Alberto Fernández se convertirá en el nuevo presidente de Argentina y se producirá el traspaso de mando con Mauricio Macri en el Congreso de la Nación.

Alberto comenzará la jornada escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", que lo recogerá en su casa en Puerto Madero para acompañarlo hasta el Congreso, junto a tres representantes de las Fuerzas Armadas, de la marina, del ejército y de la aeronáutica.

La reunión entre Alberto y Macri para iniciar la transición.

Gabriela Michetti le tomará juramento a su sucesora Cristina Fernández de Kirchner para que se transforme en vicepresidenta a las 9.30. Cristina quedará a cargo de la Asamblea Legislativa y será quien le tome juramento a Alberto.

El binomio presidencial firmará el Acta Notarial ante el Escribano General de la Nación. Luego el Presidente pronunciará su discurso desde el centro del recinto de Diputados y, se espera, anunciará sus primeras medidas como mandatario. Antes, Macri le entregará los atributos presidenciales, la banda y el bastón presidencial.

Una vez que termine la ceremonia, el flamante mandatario se trasladará en un auto oficial junto a su pareja, Fabiola Yañez, hasta la Casa de Gobierno, donde recibirá el saludo de las delegaciones extranjeras que desembarcarán en Buenos Aires.

Se espera que Alberto Fernández anuncie sus primeras medidas como mandatario

Hasta ahora, las presencias confirmadas se encuentran el presidente de Cuba Miguel Diáz Canel y el ex presidente de la isla Raúl Castro, el mandatario Abdo Benítez de Paraguay; el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar; el presidente de España Pedro Sánchez

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou viajará con el actual mandatario, Tabaré Vázquez. En representación de China estará presente el vicepresidente del Comité Permanante de la Asamblea Nacional Popular, Arken imirbaki, una figura de alta relevancia en la cúpula de poder de ese país asiático.

Por otra parte, el brasileño Jair Bolsonaro confirmó que no asistirá. Nicolás Maduro, Jeanine Áñez y Hasan Rohani, líderes de Venezuela, Bolivia e Irán, no fueron invitados. En tanto, Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que no estará presente.

Luego, Fernández se dirigirá al Museo de la Casa Rosada para tomar juramento, cerca de las 17.30, a cada uno de sus ministros y principales secretarios de Estado.

La jornada finalizará con un segundo discurso del Presidente, desde el balcón de Plaza de Mayo, que estará antecedido por uno de su vice, Cristina Kirchner.

Además, se desarrollará un festival con artistas musicales.