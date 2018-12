La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a quién fuera su ex canciller Héctor Timerman, mediante una carta que publicó en su página de Facebook, a la que tituló " Héctor Timerman: Argentino, Peronista y Judio".



"El Calafate, 30 de diciembre del peor año que se recuerde. Al bajar para desayunar miro mi teléfono", arrancó diciendo la ex presidenta antes de aclarar que se enteró de la muerte de Timerman fue a través de un mensaje de la abogada Graciana Peñafort.



"Pienso y siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos", remarcó la ex mandataria en referencia a lo que suscitó la firma del memorando de entendimiento con Irán; razón por la que ambos fueron acusados de traición a la Patria.



La líder de Unidad Ciudadana insistió con que el memorando buscó "lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado".



Luego, Cristina Fernández hizo un relato minucioso de las oportunidades en las que conversó con Timerman sobre los "ataques" que recibía por parte de la comunidad judía y cuánto lo afectaba esa situación.



"La persecución judicial posterior, dirigida por el actual Gobierno y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler", sentenció la ex presidenta, quién subió además una serie de fotos de Timerman durante su gestión.



"Pero hoy no sería justo, ni histórico, que esa fuera su última imagen", continuó diciendo la ex presidenta.

En ese contexto, lo recordó como "el verdadero artífice, junto a Axel Kicillof, de la resolución de la ONU sobre la reestructuración de deuda soberana" y la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la que se "votó por 136 a favor, seis en contra y 41 abstenciones".



Luego señaló que Timerman había conseguido que el voto negativo "de muchos países que estaban siendo presionados" se transformaran "en abstención" permitiendo "una victoria inédita en la historia de la diplomacia argentina".



"En épocas de endeudamientos seriales. En tiempos de la vuelta al FMI y de diplomáticos que 'reconocen' a los ingleses como autoridades en Malvinas, la figura de Héctor Timerman, no tengo ninguna duda, será recordada y reconocida por la historia por su dignidad y su incansable lucha por la defensa de los intereses nacionales", agregó



"Querido Héctor: judío, peronista y por sobre toda las cosas argentino, gracias y hasta siempre ", cerró la ex mandataria.