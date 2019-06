La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió permiso para viajar a Cuba y visitar a su hija Florencia ante el Tribunal que la juzga por encabezar una supuesta asociación ilícita y delitos con la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz.

La senadora nacional se ausentaría del país desde el 2 al 10 de julio, en caso de que la Justicia autorice. El pedido fue elevado por su abogado, Carlos Beraldi, quien aportó la copia de los pasajes al Tribunal Oral Federal 2 e informó que se alojará en el mismo hotel donde estuvo en su visita anterior a su hija.

Antes de decidir, las autoridades pidieron opinión al fiscal del juicio Diego Luciani. En principio, las fechas solicitadas no coincidirían con las audiencias del juicio oral que están proyectadas a realizarse los lunes en los tribunales federales de Retiro.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso habían autorizado a la ex mandaria a faltar a las audiencias si se superponían con su actividad parlamentaria como senadora nacional. Así ocurrió este último lunes con la senadora y precandidata a vicepresidenta no concurrió a los tribunales federales porque tuvo actividad parlamentaria en la Cámara Alta.

Si no tiene actividad parlamentaria el próximo lunes 10, la ex presidenta deberá presentarse a una nueva audiencia del juicio que se le sigue junto a su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo.

Fernández de Kirchner viajó en dos ocasiones a ver a Florencia, quien tiene permiso del Tribunal Oral Federal 5, que la juzgará por la causa Los Sauces. La hija menor de la senadora permanecerá en Cuba bajo tratamiento médico por linfedema y estrés postraumático.