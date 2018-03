El gremio nacional docente Ctera convocó un paro de 48 horas para el lunes y el martes próximos en las escuelas públicas y exigió al Gobierno que convoque a paritarias nacionales y "negocie sin topes salariales", anunció la secretaria general de ese sindicado, Sonia Alesso.



Al finalizar el congreso extraordinario de Ctera, realizado en el centro porteño, Alesso informó que la medida de fuerza, que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las provincias, también habrá una marcha el lunes 5, a las 11.30, al Congreso.



Además, Alesso informó que la central gremial docente se plegará al Paro Internacional de Mujeres, del jueves 8, en el marco por Día Internacional de la Mujer.



En conferencia de prensa, junto al titular de Suteba, Roberto Baradel, y otros gremialistas docentes, la secretaria de Ctera reclamó que el gobierno nacional convoque a la paritaria nacional docente y denunció que "el intento de provincializar la discusión salarial de los maestros ha generado más conflictos".



"El Gobierno no cumple con la ley de Financiamiento Educativo -N°26, - y desde 2015, cada año el Estado nacional ha girado menos recursos para las provincias en el concepto del fondo compensador, lo que generará muchos problemas en un futuro cercano", advirtió.



Tras el anuncio del paro de 48 horas, Alesso también exigió que el Gobierno "elimine el tope salarial" a la hora de discutir el aumento para este año, al mismo tiempo que denunció que "hubo una fuerte presión por parte del gobierno nacional para que la propuestas de las provincias no superen el 15 por ciento y sean en varias cuotas".



"Se pretende desfinanciar el sistema educativo. No piensan en una mejor educación", señaló la titular de Ctera, quien remarcó un cambio de postura de la administración de Mauricio Macri con respecto a la relación con los gremios docentes.



"En 2016 -recordó Alesso- los problemas se solucionaron porque hubo una paritaria nacional, pero en el 2017 y este año no tuvimos una reunión y sólo hubo un decreto que viola la libertad sindical y se intentó la provincialización de las paritarias docentes".



Horas antes de finalizar el congreso extraordinario, Alesso afirmó: “Creo que el objetivo es el ajuste. Quieren que pase el ajuste, quieren poner de rodillas a la docencia”, sentenció en declaraciones radiales.



Alesso señaló, respecto de la gobernadora María Eugenia Vidal, que "había aparecido como Heidi y como el hada buena”. “Pero ayer se la vio enojada, la verdadera cara de Vidal, una gobernadora que cierra escuelas y que después habla de la importancia de la educación", remarcó.



Entre aplausos, la titular de Ctera concluyó que "la voluntad de los docentes es estar en el aula" porque "nosotros queremos trabajar en las escuelas como tiene Finlandia y con los sueldos de Finlandia, ya que tanto se cansan de poner como ejemplo a ese país".