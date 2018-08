Norberto Mario Oyarbide, el ex juez federal compareció en la mañana de este miércoles en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública, registradas por Oscar Centeno, el ex chofer del ex secretario de Coordinación del kirchnerismo, Roberto Baratta y su ex secretario privado, Nelson Lazarte. .



Ante el juez, Claudio Bonadio, Oyarbide declaró que: "Jamás he recibido absolutamente nada" por parte de ningún funcionario.



Más tarde, y según recordó en declaraciones a la prensa dijo: "Expliqué a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera. Dije en qué circunstancias, en qué momentos y en qu. cantidad de veces los vi a Baratta y a Lazarte". Y luego agregó: "A De Vido lo conozco por televisión".



De esta manera, respondió ante la consulta: "Sí expliqué con todo cuidado el tema del sobreseimiento dictado a los Kirchner y todo el rumo social que ahí nació. Expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner. No puedo decir nada porque está el secreto de sumario. Se van a enterar".



Por último aclaró: "Voy a ir acercando pruebas, para que tome fundamentos mi palabra", manifestó Oyarbide y algo ofuscado comentó que "están dando fechas equivocadas” sobre los distintos hechos.