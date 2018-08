Baratta. No hizo declaraciones a los medios. (Captura TV)

, ex secretario de Coordinación y Gestión del ministerio de Planificación, fue detenido en su casa de la calle José Hernández al 2000, en el barrio porteño de Belgrano, por una causa en la que fue señalado, junto a ex funcionarios y empresarios, como beneficiario de coimas.La investigación se inició tras la denuncia de la ex esposa del chofer de Baratta, quien relató que su esposo,, y otros ex funcionarios de la cartera de Planificación, llevaban y traían, en autos oficiales, bolsos repletos de dinero en efectivo.