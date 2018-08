El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó este domingo que ninguno de los que declararon en carácter de arrepentido en la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública, menciona a la ex presidenta "dentro de una maniobra delictiva".

El sábado fuerzas de seguridad y personal de la AFIP, reanudaron el allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio, en el inmueble de la senadora en la ciudad santacruceña de El Calafate.

Dalbón volvió a cuestionar al magistrado, que señala por estar "llevándose por delante el Derecho".

"Quizá puedan meterle en la cabeza a la gente que aquí hubo actos de corrupción, no voy a decir que no los hubo porque no lo sé. Lo que sí sé es de la inocencia de Cristina. Ninguno de los empresarios y funcionarios menciona a Cristina dentro de una maniobra delictiva, nadie", subrayó.

"No surge de ninguna declaración de funcionarios ni de empresarios que vincule a Cristina con la plata", agregó el abogado en declaraciones a C5N.

El letrado sostuvo que "los allanamientos fueron una farsa" y que no hayan permitido la presencia de Carlos Beraldi, también defensor de la senadora, fue "una vergüenza".

En un informe, Bonadio aseguró que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, así como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, eran los "beneficiarios finales" de la presunta "organización delictiva" que aprobaba los sobreprecios en obras con el objetivo de recibir retornos que eran recaudados por el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte; junto con otros funcionarios como Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas.