El abogado del empresario Oscar Thomas, quien tiene pedido de captura en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, anunció este jueves que iniciará acciones legales, tras el allanamiento a su domicilio para dar con el paradero de su cliente.

Mediante un escrito presentado en el juzgado de Bonadio, el letrado Juan Manuel Ubeira se hizo eco de los rumores que dieron cuenta que el martes fue inspeccionada una casa de veraneo familiar que en Mar Del Plata.

"La mortificación de mi familia, con hijos pequeños, fue gratuita " afirmó Ubeira, quien ramarcó que le hará juicio penal y civil a quienes violaron sus derechos.

Thomas, único prófugo de la causa, afirmó que no declarará como "arrepentido", tras que el juez Claudio Bonadio le rechazara la eximición de prisión, con la cual el empresario pretendía no quedar detenido al presentarse en Tribunales, ya que según él "no tiene nada que ver".



Según su letrado, no se entregará "ni soñando" ya que su defendido "no hizo nada malo".