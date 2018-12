Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente argentino Mauricio Macri, deberán rendir indagatoria ante la justicia el próximo jueves en el escándalo de pago de coimas conocido como “cuadernos de la corrupción”.



Ambos fueron citados para responder por el supuesto pago de sobornos para que su grupo constructor Socma obtuviese la concesión de dos tramos de autopistas durante el gobierno del ex presidente, Néstor Kirchner (2003-2007).



‘Los cuadernos de la corrupción” es un proceso que comenzó a mediados de este año como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresarios a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública, cuando gobernaron Cristina Kirchner (2007-2015) y su esposo Néstor, ya fallecido.



En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma.



Calcaterra declaró que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015 y como colaborador con la justicia quedó en libertad. Su nombre también aparece en otra causa abierta por irregularidades en una obra ferroviaria en la que intervino la brasileña Odebrecht.



Cristina Kirchner está imputada en esta causa como “jefa de una asociación ilícita” por el juez Claudio Bonadio, que ha pedido su desafuero como senadora para que cumpla prisión preventiva. El Senado no ha autorizado esa medida.



Por el caso han sido imputados decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas.