L a causa de los cuadernos de las coimas sumó este lunes otra jornada de intensa actividad. Mientras el juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió la prisión de cuatro ex secretarios del matrimonio Kirchner, el fiscal Carlos Stornelli le tomó declaración como "arrepentido" a Sergio Todisco, sospechado de ser el testaferro de Daniel Muñoz, el principal asesor de Néstor Kirchner.

Todisco podría resultar clave para descifrar el secreto mejor guardado de la causa: ¿dónde está la plata? Su testimonio, esperan el fiscal y el juez, podría aportar información sobre la estrategia que utilizó durante años Muñoz para sacar millones de dólares al exterior. En total, detectaron movimiento por unos Us$ 73 millones vinculados al ex secretario K.

Además, tenían propiedades en Miami y fondos en cuentas offshore. El testaferro de Muñoz podría además especificar qué ruta tomaban los bolsos con dinero una vez que llegaban a la Patagonia.

Hasta ahora, la Justicia rastrilló distintas propiedades de los Kirchner y de empresarios cercanos como Lázaro Báez, pero no encontró nada. Ahora, el juez Claudio Bonadío deberá determinar si el contenido de su testimonio alcanza para sumarlo a la causa como "imputado colaborante" o si decide mantenerlo en prisión (su esposa también fue capturada) hasta que aporte algún dato más.

Hasta el jardinero

En tanto, el juez Claudio Bonadio procesó a los ex secretarios del matrimonio Kirchner, Roberto Sosa, Daniel Alvarez y Fabián Gutiérrez; al ex jardinero Ricardo Barreiro y al ex recaudador Raúl Copetti por ser ser miembros de la asociación ilícita que comandaron "Néstor y Cristina Kirchner" y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.

En su argumentación, el magistrado los acusa básicamente de ser cómplices en el entramado de movimiento de bolsos con dinero. Textualmente dice que habrían participado "en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa".

A todos se los acusa por asociación ilícita, delito por el cual Bonadio ya procesó a gran cantidad de ex funcionarios y empresarios, entre ellos Cristina Kirchner. "Surge que parte del dinero recolectado ilegalmente por los nombrados era trasladado en aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, de lo cual se encargaba en muchas ocasiones Héctor Daniel Muñoz", otro de los ex secretarios que falleció.

En un párrafo del fallo, el juez incluso extrajo testimonio para que se investigue el posible delito de "malversación de caudales públicos" a raíz de los testigos que aludieron a la costumbre de usar aviones de la flota presidencial durante el kirchnerismo para llevar los diarios nacionales a Río Gallegos, estadía habitual de los Kirchner durante el fin de semana.