La Policía Federal Argentina detuvo este lunes al ex Director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, en su domicilio del barrio porteño de Villa Devoto.

La empresa Techint figura nombrada en varias oportunidades en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, donde se consignaron entrega de bolsos con dinero de diferentes empresarios y que eran recaudados principalmente, por el ex funcionario y mano derecha de Julio De Vido.



En la imputación en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Zabaleta no figuraba acusado directamente, sin embargo el miércoles pasado la empresa fue allanada por orden de Bonadio.



El ex director de la principal compañía del país, fue trasladado a la sede de la PFA y se espera que sea indagado por el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El hombre, de 72 años, era uno de los principales colaboradores de Paolo Rocca, dueño de la firma internacional, y figuraría en los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.



Según trascendió, Zabaleta fue detenido por efectivos de la Policía Federal en una vivienda ubicada en la calle Pareja al 4375. en el barrio porteño de Villa Devoto.



Oscar Thomas pide condiciones para entregarse

El único prófugo de la causa "de los cuadernos", el empresario Oscar Thomas , esté negociando mediante su abogado, la exención de prisión antes de entregarse a la Justicia.

Thomas fue director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido: en los escritos del ex chofer Oscar Centeno aparece mencionado dentro de la trama de pagos ilegales al Gobierno kirchnerista.

Por otra parte, este lunes quedó detenido el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, tras negarse a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, mientras que por la tarde se allanó su domicilio en el barrio porteño de Recoleta en búsqued. de documentación.

Poblete aparece mencionado en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, el 19 de marzo de 2010, fecha en la que relata una reunión en la que se había entregado dinero con destino final el departamento del ex secretario de De Vido.