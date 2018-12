Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Un encuentro de real trascendencia se aguarda para el próximo jueves a las 10 en la Rosada: el gobierno nacional dialogará con la Iglesia en pleno. El presidente Mauricio Macri recibirá a los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina y allí, además de despedir el año, se analizará la grave situación socioeconómica que atraviesa el país. Estará presente el secretario de Culto, Alfredo Abriani. Los religiosos llevan un amplio documento que incluye la altísima inflación; el cierre de locales en todo el país, en el contexto de las pymes; los despidos que superan cifras no imaginadas; el aumento incesante de los precios; la inseguridad que no cesa; el consumo cada vez más reducido, y otros conflictos que se avecinan teniendo en cuenta que las cifras que se ofrecen en las paritarias no conforman a los trabajadores. "Una revisión general de lo que está a la vista", dijeron algunos cercanos a esta reunión.

Mientras se acerca esa fecha, el Presidente tiene previsto un vasto programa de viajes al interior con el cual ratificará su ya iniciada campaña para ser reelecto el año próximo. Precisamente en Misiones, el otro día, hizo mención a tal deseo, que no describió textualmente, pero sí sorprendió a todo el mundo, inclusive a los que lo votaron, al declarar que "la Argentina va a confirmar que este es el rumbo". Con la marcada crisis que el mismo gobierno muestra, se generalizó la pregunta y un temor: "¿Este es el rumbo? Nos vamos al abismo". Nuestra tarea, como todos los domingos, es informar objetivamente y si es posible agregar las perlitas que se suman a los hechos. Aquí, Crónica exhibe un panorama completo de todo y para todos los gustos.

Radicales enojados

Cambiemos reunió a su gente ante el Presidente. Allí se vio cierta tirantez entre algunos integrantes. Más los radicales, que no ocupan el espacio que les corresponde dada su trayectoria en la vida política nacional. Algunos se lo hicieron saber al jefe de Estado, así como también aquellos que no están dentro de esa alianza y que creyeron en una política totalmente distinta de la que rige actualmente. Por eso, Juan Manuel Casella, Ricardo Alfonsín, Jorge Sappia, Federico Storani y otros hicieron sentir su discrepancia, fundamentalmente con la situación socioeconómica, y a la vez expusieron sus opiniones sin pelos en la lengua. Esto se está analizando en Cambiemos y en la cima del poder oficial. "Si quiere una reelección, hay que buscar otros caminos más aceptables para la gente", consolidaron esas cuatro figuras del radicalismo ante preguntas formuladas por Crónica HD.

Días para pensar

Existe la posibilidad de un descanso presidencial en algún lugar del país. Buscaría alejarse del mundanal ruido porteño y alrededores. Iría a Bariloche o a Chapadmalal, un lugar que fue refaccionado por propio deseo y que construyó Juan Domingo Perón para el descanso de los trabajadores sin excepción. Justamente alguien recordó al respecto que allí quedó grabado un hecho de verdadera sensibilidad social: "Por primera vez los niños pobres vieron el mar y gozaron de vacaciones". Macri se iría el 22 o 23 de este mes y volvería el 15 de enero. Esta fecha está fijada en su agenda. Hasta ahora está firme. Claro que llevará una pesada carga de estudios y decisiones. Todas tienen un fin: parar la pobreza que cada vez se agudiza más. Eso de pobreza cero ya pasó a la historia.

¿Distracciones?

El país goza de absoluta libertad de expresión. Cada uno dice lo que quiere y muchas veces el contenido supera cualquier tipo de realidad. Pero se dice y basta. Lo que hay que evitar es la falta de respeto. Eso debe ser una premisa permanente. En "Breves y sabrosas", el bloque que conjuga todo, apunta ciertas reflexiones que percibe el gobierno y las "tira". Ejemplo: "Distraer la atención pública". Juzga con gran satisfacción y verdadero éxito (lo obtuvo, sin duda) la realización del G20. Se creyó que la cosa iba a seguir, pero no. Se apagó y debió prenderse otra prenda imaginativa: "El gobierno agrupa ahora toda su acción en asentar un golpe definitivo a la inseguridad". ¿Y la situación económica? Se responde: "De eso se trata de no hablar más". Hummm. Hay más: "Nada de dar vaticinios ni pronósticos". Lo ha dicho el Presidente. Lógico: acertó muy poco en sus "anticipos". Un ítem que también sorprende: es muy buena la decisión de enviar al Congreso un proyecto sobre iguales oportunidades para la mujer. Pero cabe preguntar: si no hay posibilidades para el hombre en sus diferentes capacidades porque no hay trabajo, ¿como las habrá para una mujer? En fin. La lucha contra el terrorismo en nuestro país tiene perspectivas de apoyo mundial. En julio próximo volverá a reunirse en Buenos Aires el Comité Interamericano de la OEA. El grupo de periodistas de todos los tiempos reunidos en "Veteranos en su tinta" despedirá el año este miércoles en Lo de Rita, en la calle Pacheco de Melo 2800. Allí se abrazan todos los años juntos y felicitarán al jefe del equipo, José Ignacio López, un grande del periodismo y la amistad que fue reconocido por su tarea con Raúl Alfonsin al frente de aquel primer gobierno de la democracia. Fin de este bloque.

El tuiteo

Ya no se anuncian más las informaciones y entrevistas presidenciales. Por lo menos en la Argentina. Ahora se hacen por Twitter. El Presidente está acostumbrado a eso. Los periodistas a veces quedan medio descolocados porque surgen imprevistas decisiones del mandatario y se enteran por ese canal tecnológico. Sería normal que se hiciera por las vías correspondientes: caso Dirección de Prensa, caso vocero oficial, caso redacción. Para eso existen. En fin. Son los grandes cambios que se suceden sin solución de continuidad. Por eso apareció la noticia de la entrevista del mandatario con su colega de Brasil Jair Balsonaro, que asume el 1° de enero. Macri no irá a la asunción, pero sí se encontrarán formalmente en Brasil el 16 de enero. También se anunció, esta vez por vías más periodísticas, que el martes el jefe de Estado viaja a Montevideo para asumir la presidencia del Mercosur. Queda una para cerrar. Anoche en Olivos (Crónica lo supo), Macri se reunió con un acotado equipo económico para tratar el tema del riesgo país. Atención: ahora llega a los 762 puntos. ¿Seguiremos con el mismo rumbo? En siete días volvemos y el miércoles, junto con Jorge Cicuttin, en Crónica HD a partir de las 22. Buena semana.