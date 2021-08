espués de la polémica generada por la difusión de las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, mientras regía una cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, ayer se difundieron dos videos de la celebración en la quinta presidencial. Las imágenes, tal como se esperaban, generaron este jueves repercusiones en dirigentes del oficialismo y la oposición.

En ese sentido, la precandidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró que se trató de una equivocación que puede cometer cualquier persona y pidió enfocarse en otras cuestiones más importantes para el futuro de la Argentina, como la salida de la pandemia de coronavirus y la generación de trabajo.

"No quedan dudas que no debió ocurrir y que fue un error. Alberto Fernández pidió disculpas y se hizo cargo como primer mandatario de nuestro país", manifestó Tolosa Paz. "Pero también pensemos que estas imágenes no pueden borrar la película entera de 18 meses de un Presidente que administró la pandemia, que puso un enorme esfuerzo de un Estado y de una ciudadanía que hizo todo para cuidarse", agregó.

"Todos hemos cometido errores, cuando gobernamos también, está claro. Pero nuestra vocación es hacernos cargo de los errores y mostrar la salida de la pandemia, que es con trabajo, con producción y con la agenda de empresas que invierten todos los días en Argentina", remarcó la precandidata del oficialismo en declaraciones televisivas.

Por su parte, el dirigiente social Luis D'Elía también se refirió a la difusión de las imágenes del cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández. “Tengo muchas dudas de que haber filtrado el video sea un hecho positivo; era un tema superado y lo volvimos a poner nosotros, es una pena porque se pierden días estratégicos de debate cuando estamos a tres semanas de las elecciones”, opinó en su programa radial.

El dirigente kirchnerista dejó, además, un mensaje para el jefe de Estado. "No sé si elegimos los mejores caballos para conducir la carreta en esta etapa tan difícil de la historia, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos y no se puede tener un millón de amigos", sostuvo.

Críticas al Presidente desde la oposición

Distinto fue el tono de los referentes de Juntos por el Cambio. Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar a Alberto Fernández por la fiesta en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta. "Los videos deberían haberlos publicado al día siguiente. Si los difunden porque estamos en campaña, no sé cuán arrepentidos están", enfatizó.

Al ser consultado sobre cuál será el impacto de las imágenes en la intención de voto del oficialismo, Rodríguez Larreta evaluó: “Hay gente que le da importancia a estas cosas, otras a la inflación, otros a la educación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que estuvieron un año sin clases, otros a los temas de seguridad y ahí es muy importante la experiencia de Diego Santilli.... Pero estas cosas de los incumplimientos del Presidente y de haberle echado la culpa a su pareja, molestan”.

En tanto, la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntaron contra Alberto Fernández. Ambas lo trataron de "cínico" y consideraron que los videos difundidos ayer ratifican la "inmoralidad" del jefe de Estado.

Quisieron anticiparse a que el periodismo publicara el #ElVideo y se lo dieron a un medio K. Lo único que confirman es que el Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa.

Cinismo al palo pic.twitter.com/TuKeHl9YJD — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 18, 2021

"Veo la reconfirmación de una conducta inmoral del Presidente de la Nación, y la mentira que disfrazada de maniobra política por mostrar un video más, no la cambia. Estamos en una situación compleja, con un presidente que tiene bajísima autoridad y sin respeto de la población", afirmó Patricia Bullrich en declaraciones televisivas.

"Esto es una prueba más del cinismo. Más allá de dónde haya salido, es el mismo cinismo con el que el Presidente echó al ministro de la vacunación VIP y puso a otro vacunado VIP. Es el mismo cinismo con el que nos llenaron la plaza de piedras por una reforma previsional con la que hoy los jubilados estarían ganando mejor. El mismo cinismo con el que Cristina Kirchner habla de la deuda de Mauricio Macri mientras Alberto se está endeudando más rápido que en nuestro gobierno", resumió Vidal.