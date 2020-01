A casi un año de su detención, el operador judicial Marcelo D’Alessio aseguró que, si habla, “se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta” Cristina Fernández de Kirchner'> Cristina Fernández de Kirchner, al mismo tiempo que le pidió al juez federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria.

El falso abogado está recluido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y dialogó con Radio 10. Es el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión. En ese sentido, le pidió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le conceda la prisión domiciliaria: “Que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”.

Por otro lado, denunció que fue "manipulado por personas que están vinculadas a la causa de (Alberto) Nisman".

Además halagó la figura de Ramos Padilla y afirmó que “tiene los cojones bien puestos y sabe”, al mismo tiempo que destacó que “se bancó que le quisieran sacar la causa” para trasladarla a la Ciudad de Buenos Aires.

D’Alessio está acusado de extorsionar al empresario agropecuario Pedro Echebest para que le entregue dinero a cambio de usar su supuesta cercanía con el fiscal federal Carlos Stornelli para que lo aparte de la causa de los cuadernos, en la que afirmaba que el hombre de campo iba a ser involucrado.

El detenido contó el vínculo con Stornelli, quien también está involucrado en la causa, e indicó que lo conoció “el 5 de noviembre de 2018 por pedido de Daniel Santoro -periodista- para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro”.

“Lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó”, manifestó el operador judicial, a la vez que relató que el fiscal le había pedido que “manipule al abogado (Rodrigo González) para que haga declarar a (Leonardo) Fariña” y, días más tarde, que “le haga una cámara oculta al letrado (José Manuel) Ubeira”. Agregó que “estaba siendo un poco molesto la cantidad de llamados y el nerviosismo que tenía Stornelli”.

Al respecto, señaló que lo que trascendió sobre esos supuestos pedidos que le hacía el integrante del Ministerio Público “es lo mínimo” y advirtió: “Si yo hablara... El día que yo hable...”. Sin embargo, al ser consultado sobre por qué no revela lo que sabe ante los juzgados, se excusó diciendo: “Tengo que cuidar a mi familia. Me tengo que recuperar”.

Por otra parte, D’Alessio se refirió a su situación en el Penal de Ezeiza y afirmó que está “cada vez peor”. Explicó que no pueden darle "más medicamentos para evitar la soledad". "No sé para qué despertarme a las mañanas, no sé si para mis hijos no es mejor que ya no esté en esta tierra. Ya no doy más. No maté a nadie. Se demostró que no era un agente ilegal del imperio”, afirmó.

“Estoy bajo tortura. Estoy hace 340 días bajo un régimen de aislamiento las 24 horas. Es una de las muertes más lentas y cruentas. Mi puerta no tiene barrotes, es de metal, de chapa, son cuatro paredes. Estoy en un total silencio, solo. Tengo prohibido caminar, salvo dos días por semana. Me tiemblan las piernas, perdí 17 kilos de masa muscular”, agregó.

En ese sentido, advirtió que en su situación “la posibilidad de hacer una locura es muy grande”, en alusión al suicidio.

La relación Patricia Bullrich

D’Alessio ratificó su vínculo con la ex ministra de Seguridad y afirmó que le dio “dos capacitaciones ad honorem”, a la vez que le advirtió que tendrá un “problemón”, porque aseguró que le pasó información sobre narcotráfico y la acusó de no actuar a tiempo.