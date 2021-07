El presidente Alberto Fernández presentó en el Museo del Bicentenario, el nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de todos aquellos ciudadanos que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. Aquí todos los detalles a los que accedió Crónica.com.ar sobre la nueva opción que implementará en todo el territorio nacional el Registro Nacional de las Personas ( Renaper), cuyo director es Santiago Rodríguez. El organismo detalló los propósitos de la medida de la siguiente manera:

- OBJETIVO

Presentamos el Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que se autoperciben por fuera del binarismo femenino-masculino. Esta medida permitirá que las personas con identidades no binarias puedan acceder a un DNI y a un Pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida.

- ARGENTINA DIVERSA

Seguimos ampliando derechos para construir una Argentina cada vez más justa e inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos, para todas y para todes.

- CONTEXTO

El reconocimiento de la identidad autopercibida y de la posibilidad de rectificar la documentación personal fue consagrado por la Ley de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012. Su implementación permitió que más de 11 mil personas accedieran a la rectificación registral y a su nuevo DNI.

-¿CUÁL ERA EL PROBLEMA?

Muchas personas cuya documentación, partidas de nacimiento y demás constancias indicaban un sexo “M” (o masculino) pudieron acceder al cambio por la “F” (femenino), y viceversa. Sin embargo, hasta el día de hoy, las personas que se autopercibían con una identidad de género no binaria, no tenían la posibilidad de que su DNI o su Pasaporte reflejara esta opción. Este decreto viene a reparar esa deuda y a solucionar la situación de cientos de personas que hasta el día de hoy no contaban con su DNI rectificado, o debían recurrir a la Justicia para solicitar esta rectificación.

- QUÉ CAMBIA

A partir de hoy, en el campo “Sexo” reflejado en el documento, no sólo se podrá optar por las categorías tradicionales de “M” para masculino y “F” para femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”. Esto viene a solucionar la situación de los casos mencionados y permite cumplir cabalmente con los derechos consagrados por la Ley de Identidad de Género, siguiendo el espíritu por el cual fue sancionada.

- ALCANCE

Esta medida tiene alcance universal. Podrán acceder a esta opción todas las personas argentinas o extranjeras con residencia en el país que se autoperciban con un género distinto al masculino o femenino, y las personas que ya hayan efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad, en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

- POR QUÉ LA X

La categoría “X” para el campo “Sexo” está admitida en los estándares internacionales para los documentos de viaje, y en los convenios internacionales a los que la República Argentina se encuentra adherida. Esta disposición aplica tanto para el Pasaporte Argentino como para el Documento Nacional de Identidad, al ser un documento válido para la circulación de personas en el ámbito del Mercosur y países asociados.

- QUÉ SIGNIFICA “X”

La nomenclatura “X” comprende a la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, y a cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse una persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.



- CÓMO SE ACCEDE

Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho, podrán hacerlo en las sedes del Registro Nacional de las Personas o en cualquier delegación de los Registros Civiles de todo el territorio nacional, acudiendo con su partida de nacimiento y su Documento Nacional de Identidad vigente. También pueden realizarlo en las representaciones consulares de la República Argentina en el exterior. Las personas extranjeras que residan en la Argentina podrán hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones.

- QUÉ OTROS PAÍSES LO IMPLEMENTARON

Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar otra opción distinta a la “F” y la “M” en el campo “Sexo” de sus documentos de identificación. Otros países del mundo, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya han avanzado en el mismo sentido.