Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo este martes que el juicio oral que afrontará desde este mediodía la ex presidenta y actual senadora por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz "es un circo armado por el Poder Ejecutivo".

"Es un circo armado por el Poder Ejecutivo con algo que no significa delito para Cristina", apuntó el letrado a Radio Cooperativa. En ese marco, Dalbón dijo que "hay un montón de circunstancias que tienen que ver con la denegación de la defensa en juicio que radica directa en una nulidad absoluta de la causa, salvo que quieran que se anule".

El abogado defensor consideró además que al Gobierno "le salió el tiro por la culata, no creo que haga mella la foto que van a sacar hoy (en los tribunales) en referencia a cómo está el país", y agregó: "La gente no come fotos".

A modo de ejemplo remarcó que la causa Vialidad investiga "unas 1.400 obras, de las cuales Lázaro Báez hizo el 7 por ciento". "La verdad que es una joda, (la empresa) Lecsa, que es Macri porque la puso a nombre del primo, tiene muchas más", dijo Dalbón.



También adelantó que no estará presente en el inicio del proceso: "La idea es no entrar a la sala del juicio porque yo no soporto la arbitrariedad de esta manera ni que la Justicia sea utilizada como un bastión de guerra por parte del gobierno nacional, me parece realmente un espanto".

Además, insistió en que Fernández de Kirchner "siempre está a derecho, los que no lo están son los rebeldes", y enumeró "(el fiscal Carlos) Stornelli, (Paula) Oliveto más adelante, veremos, (Elisa) Carrió..., (Patricia) Bullrich, y muchos otros que iremos viendo en el tema espionaje".

El abogado hizo referencia así a la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la supuesta existencia de una red de espionaje ilegal.