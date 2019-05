Luego de que la Corte Suprema confirme que el juicio oral contra Cristina Kirchner por desvío de fondos de la obra pública, comenzará finalmente el próximo martes 21, su abogado Gregorio Dalbón dialogó con Crónica HD y confirmó que su defendida se presentará en la primera audiencia.

"Ella va a estar excelentemente peinada porque parece que todos quieren la foto de Cristina en un Tribunal. Pero eso no le va a hacer mella. Después de haber dicho que el cuerpo de Néstor no estaba en el cajón, después de burlarse de su enfermedad en la cabeza, de la enfermedad de su hija, esto no le hace mella. Está solida", comentó.

"La foto de Cristina en un Tribunal es la foto de campaña que quiere el Gobierno de Macri porque no tiene de dónde agrarrase ni de la parte económica, ni social, ni jubilaciones, ni laboral. La verdad es que si Cristina llega a ser candidata, el que la está colocando es Mauricio Macri", disparó.

Luego de que la Corte desande su intensión de postergar el comienzo del juicio, ante el malestar social que se generó y las críticas del propio Gobierno, Dalbón fue crítico. "Es innegable que el Ejecutivo tuvo la posibilidad de introducir su partcipación dentro de un poder que le es ajeno como es el Judicial", esbozó.

"Pinedo y Garavano se entrometieron en una cuestión que es del Pode Judicial, algo que constitucionalmente está prohibido. Me hace pensar que lo del martes 21 tiene un cariz políitico que de un juicio normal con personas que llegan con presunción de inocencia y se van de igual modo hasta que tengan una sentencia", profundizó.

Sobre el motivo de porqué se pudo haber retrasado el juicio, contó: "La Corte le dice al TOF 2 que se pidieron las copias del expediente por una queja del abogado de Cristina, Carlos Beraldi y pretendían que antes del juicio se puedan definir cuestiones que pueden hacer a la nulidad del mismo".