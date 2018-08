Uno de los abogados de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner calificó una vez más de "circo" a los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio y dijo que forma parte de un "hostigamiento" contra la actual senadora.



Se trata de Gregorio Dalbón, quien manifestó: "Es una cuestión que quiso hacer Bonadio para humillar a Cristina" y añadió que resultarán "abstractos" los operativos en las propiedades de la líder de Unidad Ciudadana porque no esta el factor de la "sorpresividad". "No es muy inteligente de Bonadio esto", disparó.

Dalbón llegando para hablar con los cronistas. (Jonatan Moreno/Crónica).



"No hay absolutamente nada más que recuerdos y cosas personales", señaló el letrado en la puerta del edificio de la senadora ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde se dedicó a atender a los periodistas.



Luego dejó entrever la desprolijidad del allanamiento que "difícilmente se anuncia con tantos meses" de anticipación, sino que se realiza "de improvisto", es decir, sin dar aviso.



El abogado llegó a la improvisada conferencia con facturas. (Jonatan Moreno/Crónica).