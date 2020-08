El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, dijo que "todo tiene un límite" y que sufrirá "consecuencias" judiciales el responsable de la amenaza que, a través de la red social Twitter, recibió la ex mandataria en el marco del debate de la reforma judicial, donde le auguraron la muerte a ella y a sus hijos.

"Todo tiene un límite y esto va a tener sus consecuencias. No puede ser gratis que te amenacen y lo hagan con tus hijos porque hablaron de tus críos políticos", dijo Dalbon en declaraciones a Radio 10, en las que informó que se presentó una denuncia en el área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal.

La amenaza del ex funcionario opositor (Twitter).

Durante el debate de la reforma judicial, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti denunció amenazas contra la vicepresidenta, por parte de un periodista oriundo de Córdoba e intimidaciones contra senadores del oficialismo.

"Se han creado dos cuentas que han publicado los teléfonos particulares, en mi caso de la casa de mis padres, y direcciones de todos los senadores que estamos defendiendo este proyecto de reforma judicial", denunció la senadora en el final de la sesión, sobre lo sucedido a través de la red social.

Solidaridad en el Senado

La senadora pidió una interrupción de la palabra al jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, para solidarizarse con la vicepresidenta por la amenaza sufrida a través de Twitter por Eduardo Prestofelippo, periodista y excandidato a legislador por el partido de José Luis Espert. Además, denunció intimidaciones a los senadores que apoyan la reforma judicial.

El periodista y excandidato a legislador por el Partido Libertario amenazó a través de su cuenta de Twitter a la vicepresidenta, a quien le advirtió que no iba "a salir viva de este estallido social".

El editor del portal Data24 publicó en su cuenta @ElPresto2OK: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo".

Dalbón contó hoy que "no es la primera vez que esta persona amenaza a Cristina" y reflexionó que en la Argentina "no pueden no tener consecuencias estos hechos, ni debemos naturalizar la violencia, no sólo contra ella sino contra nadie".

Denuncia en Ciberdelitos

Por este motivo, indicó que la denuncia fue realizada a modo personal en el área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal e instó a que cualquier argentino que sufra "una situación parecida haga la denuncia pertinente tan solo con elevar una captura de pantalla de la amenaza para que los especialistas investiguen de dónde provino y actúen en consecuencia".

Dalbón agregó que la amenaza del editor del portal Data24 -tal como se define esta persona en las redes- es de "extrema gravedad" independientemente de que "Cristina es una persona que no le da entidad a nada que tenga que ver con insultos y amenazas".

"Sin embargo, como esta amenaza iba a la vida, y como pusieron a sus ´críos políticos´, y esas cuestiones, yo personalmente entendí que no podía pasar, y elevé el tema para que se investigue", aseveró el letrado tras sostener que se trató de "una cobardía absoluta".