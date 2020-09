El presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical ( UCR), Daniel Salvador, señaló que Gustavo Posse, candidato a presidir el partido por la oposición, fue uno de los grandes responsables de la crisis institucional que atravesó el radicalismo. "Posse es un barrilete que va para donde lo lleva el viento" acusó Salvador. Sin embargo, y en el marco de la interna partidaria, a la conducción actual la acusa de ser funcional a Cambiemos. El radicalismo venía de cometer grandes errores y sumido en una enorme crisis cuando ingreso a Cambiemos. Y Posse debe hacerse cargo porque fue uno de los grandes responsables del mal momento que vivió el radicalismo en su conjunto. Es un buen intendente de San Isidro pero debe asumir su responsabilidad dentro del partido. Estuvo con todos: con el kirchnerismo, con De Narvaez, con Massa y hasta con Macri en los orígenes del PRO. Es un barrilete que va para donde lo lleva el viento. Hay que reconocer que la alianza con Cambiemos fortaleció a la Unión Cívica Radical. - ¿En qué sentido afirma eso? - En que hoy el radicalismo recuperó la voluntad de ganar elecciones. Es un partido fuerte luego de tantos años de frustraciones. Y repito: la UCR se fortaleció con la alianza Cambiemos. Pero ahora queremos tener el mayor protagonismo posible. Nunca el partido se renovó tanto como en estos años de conducción. Son hechos y no palabras. Y además, fue un orgullo haber podido acompañar a María Eugenia Vidal con los logros que se obtuvieron en la gestión y eso se pudo hacer por la seriedad del radicalismo. - Finalmente ¿cuándo se harán las elecciones internas del Comité Provincia que tiene como candidatos a Maximiliano Abad por Adelante Buenos Aires y a Gustavo Posse por Protagonismo Radical? En los próximos días se va a reunir el plenario para definir la nueva fecha luego de la postergación del 11 de octubre producto del avance del Covid 19. Esperemos que todas las partes se pongan de acuerdo para renovar las autoridades ya que se están venciendo los mandatos de la actual conducción. Habrá que ponerse de acuerdo entre los apoderados de las dos listas para fijar una nueva fecha. - Desde su experiencia como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof? Creo que hay una gestión totalmente paralizada que desaprovecha que hay una oposición con voluntad de diálogo y que no es oportunista en este contexto de pandemia. El gobernador se encerró y no quiere escuchar.