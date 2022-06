Después de las tensiones por el gasoducto Néstor Kirchner que derivaron en la salida de Matías Kulfas del gabinete nacional, Daniel Scioli asumirá este miércoles por la tarde como ministro de Desarrollo Productivo. El inicio de su gestión será con el foco puesto en las pequeñas y medianas empresas, un sector que respaldó su designación luego de haberse desempeñado al frente de la embajada argentina en Brasil.

Scioli llegará a este cargo con un pequeño grupo de personas de su confianza, que se encargará de la gestión cotidiana y los aspectos técnicos. No se esperan, en principio, grandes cambios en el Ministerio de Desarrollo Productivo, ya que continuará el equipo que tenía Kulfas. Ariel Schale seguirá como secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, mientras que Guillermo Merediz se mantendrá como secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Lo mismo ocurrirá con Fernanda Ávila en la secretaría de Minería.

Más allá de su interés en las PyMes, Scioli “pondrá atención en que avancen los proyectos de ley relacionados con desarrollo productivo que quedaron pendientes, como electromovilidad y autopartes”, según confiaron fuentes allegadas a “Crónica”.

Además, “ya está al tanto de varios programas en marcha” en dicha cartera y “recibió información de los funcionarios a cargo”. Y entre sus objetivos, buscará "ampliar el sistema crediticio para las empresas y favorecer el ingreso de divisas que tanto necesita la Argentina”.

Las metas de Scioli apuntarán también a trabajar en las economías regionales junto con los gobernadores, con la idea de acrecentar las exportaciones; y atraer inversiones sobre todo en lo referido a litio, potasio y energía verde.

El ex embajador retornó el último lunes al país con un mensaje de agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro por “los avances logrados en la relación bilateral” en los últimos dos años. Así lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Twitter, acompañada por fotos juntos al jefe de Estado brasileño.

En su despedida, Scioli le regaló a Bolsonaro una réplica (en miniatura) de “La Gran Argentina”, lancha con la que fue campeón mundial en motonáutica. El presidente Alberto Fernández le ofreció a Scioli asumir en el gabinete nacional, luego de pedirle la renuncia a Kulfas y el diplomático, ex vicepresidente, ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial en 2015, aceptó la propuesta, por lo que dejaron sus funciones en Brasilia.

Desde su retorno al país, Scioli viene hablando con varios de los ministros del gabinete, entre ellos el titular de Economía, Martín Guzmán, para articular temas. También dialogó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para acelerar la agenda legislativa de su ministerio, principalmente en relación con proyectos de leyes trabados. Además, hace tres semanas Scioli visitó en el Senado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó la tarea del ex embajador.