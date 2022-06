Daniel Scioli es el elegido por Alberto Fernández para ser el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, tras la salida de la cartera de Matías Kulfas, por decisión del Presidente este sábado por la tarde.

Así lo confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, por lo cual el ex gobernador bonaerense, que se encontraba en Brasil como embajador de ese país, será quien dirigirá la cartera.

En las últimas horas, desde la cartera que dirigía Kulfas había trascendido un off de record dirigido a periodistas en donde el ex ministro apuntaba contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En particular, se cuestiona la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

Como respuesta a la acusación, la vicepresidenta catalogó el hecho como "muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos".

Tras estas declaraciones, el jefe de Estado le pidió la renuncia a Kulfas de su puesto como ministro de Producción, lugar que ocupará desde ahora Scioli.

Según fuentes de la Casa Rosada, el jefe de Estado se comunicó esta tarde con Scioli en una conversación telefónica y ambos acordaron que asumirá como ministro una vez que concluya la IX Cumbre de las Américas de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Fernández tiene previsto partir hacia la reunión del foro hemisférico este martes por la mañana, acompañado por una comitiva reducida y un grupo de periodistas acreditados.

Scioli cumple funciones como embajador en Brasil desde la llegada de Fernández al poder, en diciembre de 2019, en tanto que estuvo presente el pasado viernes en el acto realizado en Tecnópolis por los 100 años de YPF.