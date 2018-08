Los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea serán los primeros de los 18 convocados para declarar en las audiencias de la causa por presuntas coimas en obras públicas frente al juez federal Claudio Bondio.



Al día siguiente, martes, seguirán con sus exposiciones: el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el ex operador judicial Javier Fernández, el empresario ligado a los medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, y el ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello.



El miércoles se espera que haga lo propio el ex juez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.



Los empresarios Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del ex ministro Julio De Vido, José María Olazagasti.



El viernes será el turno del ex ministro De Vido; y por último el lunes 13 el de la ex presidenta Cristina Kirchner.



Los detenidos



El juez Bonadio detalló en su explicación, las acusaciones de cada implicado apresado:



Carlos Wagner realizó pagos por Esuco que se concretaron en San José 151 donde tenía sede dicha empresa, el 2 de junio de 2010, lugar en el cual Baratta y Lazarte retiraron 500.000 dólares. Wagner fue a bordo de un automóvil Honda dominio ELL 129 y entregó a Baratta un millón de dólares.

Carlos Wagner.



Por su parte, Armando Losón realizó pagos por Albanesi SA que se concretaron en el edificio de Avenida Alem 8552", sede de la empresa. Después consignan el 29 de agosto de 2013 Loson "entregó a Lazarte un bolso con 300.000 dólares". En total, se le atribuyen a Loson la entrega de cuatro millones de dólares.

Armando Loson.



Javier Sánchez Caballero hizo lo mismo por ODS SA y por IECSA SA y se concretaron en Machaca Güemes 351 en el garaje del Hilton. El 30 de junio de 2015 Lazarte retiró 1.500.000 dólares que le entregó Sánchez Caballero. Se le atribuyen trece fechas más en las que habría realizado pagos por 6.550.000 dólares.

Además, Néstor Otero: "Le entrega a Lazarte 250.000 dólares el 3 de junio de 2015".



Francisco Valenti: "Realizó pagos por IMPSA SA habiéndose reunido con Baratta en el hotel "Feir`s Park" en varias oportunidades: ocho encuentros en 2008. En 2009 le atribuyen cuatro entregas, una de ellas por 150.000 dólares y "una caja de vinos que Muñóz se lleva a Uruguay con una recaudación". Y agregan: "En 2009 Baratta recibe 200.000 dólares". Según el fiscal, "un pago de 700.000 dólares que Baratta recibió de Valenti" y en mayo de 2015 "Lazarte retira 1.500.000 de dólares".



La acusación también marca que Carlos Mundin: "Realizó pagos por BTU SA", con Baratta y hubo encuentros en un restaurante de avenida Libertador al 1900 donde participó un hijo de De Vido, Santiago De Vido, y Lazarte. Detallan seis fechas entre julio y septiembre de 2012 donde se "entregaron bolsos con dinero".



Jorge Neyra y Gerardo Ferreyra: "Ordenaron realizar pagos por Electroingeniería que se concretaron en Lavalle 462 sede de la empresa 9 y 22 de octubre de 2008 fue Baratta, el último día se lleva la recaudación a Daniel Muñóz a Uruguay 1306. El 2 de diciembre de 2008 Baratta recibe dinero de Ferreyra en Lavalle 462". Más adelante explican en la acusación que Neyra le entregó a Baratta y Lazarte en "una valija con cuatro millones de dólares".

El empresario Gerardo Ferreyra. (Rolando Andrade Stracuzzi).



Claudio Glazman: "Hizo entrega a Hernán Gómez (ex funcionario de Planificación) de una suma global de 6.108.000 dólares en diferentes momentos y lugares".



Además, los otros detenidos cuya situación es más complicada: Roberto Baratta mano derecha de Julio De Vido. Oscar Centeno: ex chofer de Roberto Baratta, Nelson Lazarte ex secretario de Baratta.

Oscar Centeno, cuando fue detenido.

Además, Hernán Gómez ex asesor del ministerio de Planificación, Fabián García Ramón ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Rafael Llorens exsecretario Legal de Planificación, Walter Fagyas ex presidente de Enarsa, Hugo Martín Larraburu ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros y Oscar Thomas, ex director ejecutivo del ente Binacional Yacyretá



