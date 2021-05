La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por el pago de obras para realizar jardines de infantes que nunca se terminaron. Los involucrados son los ex ministros Alejandro Finocchiaro y Esteban Bullrich, ambos a cargo de la cartera educativa.

"Denunciamos a los ex ministros Finocchiaro y Bullrich, junto con el equipo de conducción del Ministerio y la Secretaría de Educación", explicó el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en declaraciones radiales.

La acusación contra los ex funcionarios macristas está basada en el pago de 93 jardines de infantes (de los 3.000 que se prometieron en campaña), cuyas construcciones no se finalizaron. “La denuncia es por la no capacidad de realizar las obras, los antecedentes, demoras en el inicio, el abandono de la sobras, la decisión de no cuidar los bienes, el quebranto de la empresa, la actitud del Estado de no rescindir los acuerdos sin justificación”, detalló el titular de la Oficina Anticorrupción.

"El Estado perdió 62 millones de dólares por estas obras que no terminaron nunca. Eran los adelantos de las construcciones”, indicó Crous sobre la denuncia. Y luego concluyó: “La auditoria es muy completa y extensa; fue realiada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación".