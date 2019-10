Los apoderados del Frente de Todos presentaron ante la Cámara Nacional Electoral un escrito con el que denuncian una serie de "graves irregularidades" ocurridas durante la jornada de votación en el extranjero, en los consulados de diferentes países.

Jorge Landau, Patricia Alejandra García Blanco, Graciana Peñafort, Gerónimo Javier Ustarroz y Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft denunciaron irregularidades en los procedimientos y el escrutinio provisorio de los votos emitidos por los expatriados.

Entre los distintos puntos que presenta el escrito, aseguraron que en Estocolmo "la embajadora se negó rotundamente a hacer el procedimiento con los votos por correo", mientras que en Nueva York los fiscales partidarios "no pudieron acceder al procedimiento".

A su vez, registraron problemas en Viena, donde "no había urna por lo que tuvieron que poner los sobres en una caja". En Londres, en tanto, "no se cargaron las firmas digitales por lo cual los votos no podrán computarse" y en Miami "no realizaron el procedimiento de recuento de sobres".

Por otro lado, señalaron que en La Haya "no está registrada la firma de todos los que votaron, por lo que no se puede fiscalizar la veracidad de la firma de la declaración jurada que va junto al voto". En el caso de Montevideo, "el consulado estaba cerrado".

La Cámara estableció un procedimiento para el conteo de votos que fue informado a las sedes consulares a través de tres manuales remitidos en archivo PDF.

En ellos se contemplaba la apertura de los sobres de voto por correo postal el jueves 24 a las 9:30 de la mañana, a los efectos de constatar la identidad de los electores en base a la declaración jurada que debía acompañar la boleta de emisión del voto en cada sobre remitido.

Según indicó el escrito "el día 23, a última hora de la tarde, la propia cámara comunicó a las sedes consulares la suspensión del procedimiento de verificación de identidad hasta la conclusión del comicio del 27 de octubre a las 18 horas". Y según denunciaron "los fiscales no fueron notificados informados en tiempo y forma de dicha suspensión, y por la diferencia horaria algunas sedes no llegaron a recibir la contraorden y procedieron a la apertura el jueves 24 a las 9:30 horas".