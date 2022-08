Este miércoles asumió como "superministro" Sergio Massa en un Museo del Bicentenario repleto. En un contexto en el que Alberto Fernández agradeció el "coraje" del otrora presidente de la Cámara de Diputados, nadie se quedó sin opinar sobre su llegada al Gabinete del Presidente.

Es por eso que desde el oficialismo y algunos sectores disidentes del Gobierno, hablaron de la llegada del tigrense. En ese sentido, Carlos Maslatón expresó en cuenta de la red social Twitter: "Proceda, Ministro, superministro Massa, que va a salir todo muy bien. La recuperación argentina es inevitable, y con tu conducción económica y habilidad política sin igual despegaremos al alza y solucionaremos una tras otra las desgracias de los últimos tiempos".

Luego de la jura de Sergio Massa, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó: "Massa armó un lindo equipo de trabajo, le tengo mucha confianza". Por su parte, Carlos Melconian apoyó a Sergio Massa: "No viene a hacer la plancha".

El diputado del Frente de Todos e histórico dirigente peronista, José Luis Gioja, se mostró esperanzado por la asunción de Massa: "Creo que había que reaccionar fuerte ante lo que nos estaban haciendo los mercados, que era un verdadero golpe. Y me parece que con la figura de Massa vamos a recargar las pilas y vamos a recrear este Frente de Todos".

“A pesar de todas las dificultades a nivel global, tenemos plena confianza en la gestión del Gobierno y de todos los ministros. Sergio Massa es un hombre muy importante para la coalición y lo vemos muy bien”, reflexionó el jefe de gabinete, Juan Manzur.

En esta línea, la diputada Mónica Litza aseguró: "Conoce como nadie el mapa del Estado. Su capacidad de gestión y diálogo con todos los sectores permitirá aprovechar las enormes oportunidades que tiene la Argentina. Es la persona para este momento".

El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'Onofrio, señaló: "Creo que se pone la camiseta en un momento difícil, es un momento en que Argentina lo necesita". Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, expresó: “Creemos que los cambios son positivos, sobre todo para encarar esta nueva etapa en el Gobierno nacional. Lo vemos con mucha perspectiva y posibilidades. Apoyamos los cambios que se anunciaron ayer”.

Por su parte, Patricia Bulrich dijo: "Como yo, millones de argentinos no confían en Sergio Massa. Es el liderazgo del oportunismo. La Argentina necesita el liderazgo de convicciones profundas". El senador cordobés Luis Juez sostuvo: “Massa es un tipo con una impronta particular, no es un patriota que viene a entregar la vida por la república, sino un especulador que vio una oportunidad increíble”.

Junto a un video que muestra a "la gente de Massa" saltando y festejando por su nuevo logro, Javier Milei escribió: "¿Sabes lo que festejan? Que ahora ellos controlan buena parte del botín que algunos llaman “Estado Argentino”. La casta y sus socios en su máxima expresión. Esto es lo que venimos a romper nosotros".

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó contra Sergio Massa con una indirecta bastante directa: “Llegó el diablito”, señaló la dirigente con una foto animada donde se puede ver a un diablo. El macrista cordobés Rodrigo De Loredo le pidió al político que "se autoproscriba" y "renuncie a toda pretensión de candidatura para 2023".