Luis Caputo cerrará el IEFA Latam Forum 2026

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir, el próximo martes 17, la cuarta edición del IEFA LatAm Forum.

Allí, el cierre de la jornada estará a cargo del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien brindará un discurso ante los presentes.

El evento tendrá lugar en el Hotel Four Seasons y funcionará como una plataforma de alto nivel donde los principales referentes del mundo analizarán el nuevo rol estratégico de América Latina en un escenario internacional que atraviesa transformaciones profundas.

El foro concentró su agenda en pilares fundamentales para el desarrollo regional.

Durante el encuentro, los paneles abordarán el potencial productivo de Vaca Muerta, el avance de las energías limpias y la relevancia de los minerales críticos para la transición energética global.

Además, se debatirá cómo la Inteligencia Artificial impacta en la productividad y cuáles son los desafíos actuales en materia de geopolítica y comercio.

Una comitiva de máxima influencia

La convocatoria reúne a una delegación de primer nivel que integra a:

Gobernadores de provincias con recursos mineros y energéticos clave.

Ministros y funcionarios de organismos internacionales.

Directores ejecutivos (CEOs) y presidentes de corporaciones globales de finanzas, tecnología y minería.

Especialistas de entidades de crédito, académicos y economistas de instituciones de prestigio mundial.

Foro económico

Con este despliegue, el IEFA LatAm Forum reafirma su posición como una cita imprescindible para trazar la hoja de ruta económica de la región.