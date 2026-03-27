Récord en exportaciones agroindustriales: el volumen alcanzó su nivel más alto en una década

Las exportaciones agroindustriales de la Argentina registraron el mayor volumen de los últimos 10 años durante el primer bimestre de 2026.

Según datos oficiales difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, el país exportó un total de 18,5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 8% en comparación con el mismo período de 2025.

Este desempeño marca un hito en la serie estadística de la última década para el sector externo nacional.

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Las exportaciones agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de los últimos 10 años.

En el primer bimestre de 2026, Argentina exportó 18,5 millones de toneladas (+8% vs. 2025), el nivel más alto de la última década.

El sector generó USD 7.595 millones y llegó a... March 27, 2026

Divisas y diversificación de mercados

El titular de la cartera económica destacó que el flujo exportador generó ingresos por USD 7.595 millones. Este resultado financiero se apoyó en una fuerte presencia global, alcanzando mercados en más de 105 países.

El informe resalta no solo el volumen total, sino también la variedad de la oferta exportable argentina que logró posicionarse en el exterior durante los meses de enero y febrero.

De acuerdo a las cifras publicadas por Caputo, un total de 169 productos incrementaron sus ventas externas frente al primer bimestre del año pasado.

A través de sus canales oficiales, el funcionario vinculó estos indicadores con la trayectoria económica del país, señalando: "Más producción, más exportaciones y más crecimiento para nuestro país".

Un salto del 8% interanual

El incremento del 8% respecto al año anterior consolida una tendencia de recuperación en los despachos agroindustriales, motor principal de la entrada de dólares a la Argentina.

El ministro calificó la información como "Importante" al momento de compartir los resultados que ubican al presente ejercicio por encima de los registros obtenidos desde 2016 a la fecha.

La dinámica exportadora de este inicio de año se posiciona como el nivel más alto de la década, sustentada en el aumento de las cantidades enviadas.

El sector agroindustrial continúa siendo el eje de la balanza comercial, logrando en este periodo una mejora tanto en la penetración de destinos como en la cantidad de subrubros que mostraron variaciones positivas.