Desde sus respectivas posiciones ideológicas (que vaya uno a saber si están cercanas o completamente lejanas), Elisa Carrió y Javier Milei tuvieron un insólito cruce a través de declaraciones públicas. Tanto la líder de la Coalición Cívica, uno de los pilares de Juntos por el Cambio, como el candidato a diputado por el frente La Libertad Avanza intercambiaron epítetos para todos los gustos.

En una entrevista difundida por las redes sociales, Carrió sostuvo que el economista es un "anarcocapitalista" y lo describió como difusor de una postura que describió como un "kirchnerismo a la derecha".

“Existe lo que se llama como pensamiento ‘post Kant’ (que plantea) que vos tenés una responsabilidad por la especie. Yo tengo responsabilidad por todo; por eso me duele Argentina pero me duele también Afganistán, me duele el Sahara, el mayor genocidio de la historia de los negros. Vos no sos un ser individual. Sos responsable de tu especie. Un anarco capitalismo una sociedad sin Estado librada a los más fuertes”, apuntó Carrió.

Al enterarse de las declaraciones dirigidas hacia él, Milei contestó a través de Twitter. Y lo hizo con una foto en la que la creadora del ARI aparece sonriendo junto al expresidente Néstor Kirchner. "Le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista", contraatacó el candidato a diputado por a Ciudad de Buenos Aires.

Además le prometió una "clase pública en su honor para sacarla de la oscuridad", dado su "profundo desconocimiento sobre mi ideología". Y terminó con una crítica a los constantes cambios de rumbo y de partido político de la ex radical: "Yo siempre estuve del mismo lado liberal. ¿Y usted?", preguntó.

@elisacarrio dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su "honor" para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista.

Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.? https://t.co/BoB4ckkjoH pic.twitter.com/zjMwXzF4vf — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2021

La pelea se da después de que Milei se erigiera como la gran revelación de las PASO 2021, en las que consiguió casi el 13% de los votos. Se considera que el economista le está "robando votos por derecha" a Juntos por el Cambio y eso preocupa a la coalición macrista. De hecho, algunos opinan que la radicalización en las declaraciones de la primera candidata a diputada de JxC, María Eugenia Vidal ("toda la gente que va a los actos de las organizaciones sociales recibe un plan", descalificó), se debe a ese riesgo.