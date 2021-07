Las listas de precandidatos para las PASO del 12 de septiembre próximo dejaron varias sorpresas. Esto se debe a que hay nombres que no están vinculados al ámbito de la política y ahora buscarán imponerse en los comicios para luego poder competir por un lugar en el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales o en el Concejo Deliberante de los municipios.

Uno de ellos es el empresario Roberto García Moritán (esposo de la modelo Pampita), que se presentará como precandidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, el espacio que lidera Ricardo López Murphy. "Hay una desconexión brutal entre lo que la gente necesita y lo que los altos mandatarios tienen en la cabeza", expresó días atrás.

A su vez, la vedette y actriz Cinthia Fernández se postulará como precandidata a diputada nacional por el partido Unite, el mismo con el que Amalia Granata logró llegar a la Cámara de Diputados de Santa Fe. "Estoy estudiando muchísimo y teniendo reuniones. Entiendo que hay mucha gente que le va a gustar y mucha a la que no, pero así como me tomo en serio las cosas en mi otro trabajo, también me estoy tomando en serio esto", publicó en su cuenta de Instagram.

Los mundos de la farándula y el deporte aportaron una buena cantidad de candidatos para estas elecciones.

Por este partido, vale recordar, el ex futbolista Alberto Tarantini se presentará para concejal de Ezeiza. Unite sumó, además, al ex jugador Hernán Encina, que competirá para concejal en Rosario, y a la boxeadora Alejandra Oliveras como precandidata a diputada por Santa Fe. "Estoy dispuesta a luchar contra el hambre, por los niños, por las mujeres que necesitan escapar de la violencia", señaló Oliveras.

En la misma provincia, la periodista Carolina Losada será precandidata a senadora nacional por la lista Juntos, en una fórmula junto a Dionisio Scarpin y Mario Barletta. "Esta elección es bisagra. Para cambiar la realidad necesitaba dar un paso más. Por eso me involucré en política", manifestó Losada.

.

Después de su paso por Gran Hermano y la música, Brian Lanzelotta competirá para ser concejal en La Mataza. Lo hará por el Partido Federal, encabezado por Miguel Saredi. "Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro", dijo Lanzelotta.

En tanto, el Dipy negó ser candidato en estas elecciones legislativas. "¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer (por el sábado) de mí? ¿Que iba con este y con el otro? No estoy con peronistas, ni con radicales, ni con Juntos por el Cambio. Estoy solo. Sin un peso", aclaró el cantante, que tiene intenciones de formar su propio espacio político.