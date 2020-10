Por Fedra Abagianos

@TrinityFlux

Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en una entrevista donde analizó la desigualdad de género que existe en la Argentina, planteó los logros de la lucha feminista y contó cómo será el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad que llevará adelante su secretaría en busca de una sociedad más justa.

Crónica: ¿Cuáles son las desigualdades que enfrenta el colectivo?

-Cecilia Merchán: Hay muchas desigualdades por razones de género. Algunas son muy fuertes y que son un corazón muy duro. Como todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado, es crucial poder pensar en los trabajos de cuidado desde una perspectiva de género. Es fundamental.

C: ¿Podría hacer una radiografía actual?

-C.M: Una de las desigualdades principales es en las tareas de cuidado de niños y niñas, de adultos mayores o personas con discapacidades que requieren cuidado, que recae fundamentalmente en las mujeres. Es una tarea que no se paga o una tarea muy mal paga, y que siempre cae en flexibilizaciones o irregularidades. Las tareas de las amas de casa, de las trabajadoras de casas particulares, de las cuidadoras de personas que requieren atención especial por enfermedad u otras razones, son tareas muy poco valoradas desde una perspectiva económica y son tareas particularmente feminizadas. Ahí es uno de los temas donde se puede hacer una radiografía rápida.

"Una de las desigualdades principales es en las tareas de cuidado."

-C: ¿Eso también se evidenció en pandemia?

-C.M: En estos tiempos de la pandemia se vio claramente que fueron las únicas tareas esenciales, por lo tanto el cuidado de la vida es esencial para la economía. Creemos que tenemos que cambiar el paradigma de la economía, dejar de pensar desde una perspectiva de la explotación y poder pensar desde una perspectiva de los cuidados de la vida, que incluyen también el cuidado de la tierra, de la naturaleza, incluye todo esto.

La igualdad de oportunidades laborales aún es un ideal a concretarse. (Ilustración: Gentileza Organización Internacional del Trabajo)

-C: ¿Y qué sucede con las brechas laborales?

-C.M: Las brechas a nivel laboral son enormes. Primero, hay una desigualdad muy grande tanto en el ingreso al trabajo formal como en la continuidad y en la posibilidad de ascenso. Es muy grande esa brecha, y tiene que ver con algunas metáforas que nosotras llamamos el "piso pegajoso", el que no nos permite despegar. Y también el "techo de cristal" que no nos permite ir más alto. Pero también hay otra realidad en las personas travestis y trans que ni siquiera tienen un piso, que nunca han sido incorporadas a ninguna posibilidad laboral. Todo esto es parte de una radiografía muy importante.

C: ¿Y en qué otros aspectos encuentra desigualdades?

-C.M: Hay otra parte en las desigualdades que creemos que tienen que ser abordadas de una manera fuerte y potente, como algunas cosas que hasta los feminismos no lo han tenido como en la escena principal, como el cruce entre discapacidades y género. O las poblaciones afro, indígenas y con la potencialidad en el aporte que tienen para hacer. Esas también son cuestiones que tenemos que pensar desde una perspectiva de la igualdad.

"Hay una desigualdad muy grande tanto en el ingreso al trabajo formal como en la continuidad y en la posibilidad de ascenso"

-C: ¿Cómo se abordan todas estas desigualdades?

-C.M: Si pensamos en esta radiografía, tenemos que ir a una política sumamente integral para abordar todo esto en los distintos ámbitos donde nos estamos moviendo las mujeres y LGBTQ+. En ese sentido, tener un ministerio y que tenga un área, una secretaría entera que es de igualdad y diversidad, y que además tengamos una perspectiva de todo el Gobierno nacional, de abordar con una perspectiva de igualdad todos los ministerios, es parte de toda la potencialidad que tenemos para los próximos años. Incluso pensando en salir de la pandemia.

.

-C: ¿Podría da un ejemplo?

-C.M: En Obras Públicas parte del Plan de Trabajo de Obras Públicas, y en la reactivación económica, es que el 50% de las obras públicas incorpore mujeres y LGBTQ +. Ahora la tarea será ver cómo hacemos que muchas mujeres, por ejemplo, se incorporen a tareas que no son clásicamente masculinas, y donde debemos tener un ingreso fuerte como en electricidad, en carpintería, que se incluya a ceramistas, etc.

"Una de las desigualdades que tienen que ser abordadas de forma fuerte y potente es el cruce entre discapacidades y género"

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

-C: Con la fuerte lucha que viene llevando adelante desde hace tiempo el colectivo, ¿qué le pasó cuando supo que se iba a crear el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?

-C.M: Cuando empecé a escuchar ya en la campaña que nuestro candidato que después se convirtió en Presidente, estaba hablando de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que creo que ni siquiera en ese momento tenía ese nombre, para mi personalmente fue una alegría enrome. Porque es claro que esa decisión política, que hay que tener como candidato y después como Presidente, siempre está empujada y acompañada por el movimiento de mujeres, LGBTQ+ y los feminismos, que tienen muchos años y que están en todo el territorio.

-C: Usted fue parte de ese movimiento de mujeres...

-C.M: Como parte de ese movimiento, me tocó ser diputada nacional y cuando lo fui, presenté el proyecto de la creación de un ministerio en el 2010, pensándolo como una gran utopía y como un gran deseo, y ya viéndolo en algunos países. Pensaba que nosotras teníamos que tener un ministerio pero nunca me imaginé en ese momento que efectivamente iba a suceder. Faltaba todavía, los años subsiguientes fueron años muy potentes, de aparición del movimiento como emergente, eso es muy importante.

.

-C: ¿Y cuando le dijeron que iba a formar parte de este nuevo ministerio?

-C.M: Cuando me convocó Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Las Mujeres, Género y Diversidad, la verdad que para mí no sólo fue una gran alegría sino un desafío enorme. Porque tengo que ser parte de la construcción de un Ministerio, que al igual que el de Trabajo que fue creado porque emergió el movimiento obrero organizado donde necesitaban discutir las paritarias y los convenios colectivos, es en un lugar muy importante, es una secretaría del ministerio que se crea por este movimiento del cual soy parte hace tantos años.

-C: Es un momento histórico...

-C:M: Yo creo que sí.

-C: ¿Por qué cree que no sucedió en 2010 cuando usted presentó el proyecto?

-CM: Quedó ahí porque era un momento donde faltaba que maduren algunas cosas, faltaba que se madure este movimiento, nada más. Que madure, que emerja más potente, y me parece que eso es lo que está claro hoy. Que hay un movimiento enorme, que empuja, que logra. No nos olvidemos que fue un movimiento que logró hacerle un paro al macrismo, que tiene grandes condiciones para trabajar también de manera absolutamente transversal un montón de ejes, que es el movimiento que instaló que llevó a un punto altísimo la necesidad de legalizar el aborto, poder decir "Ni Una Menos", instalar el femicidio como un delito que la sociedad aborrece. Me parece que son un montón de acciones que logra este movimiento, incluida la existencia de este ministerio.

"Es una secretaría del ministerio que se crea por este movimiento del cual soy parte hace tantos años"

-C: ¿En qué más lo evidencia?

-C.M: En la existencia de un presupuesto nacional con perspectiva de género, porque todos los ministerios tuvieron incluida la perspectiva de género a la hora de crear su propio presupuesto, cada uno de los ministerios. Creo que esto tiene que ver con la decisión política de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta por supuesto, pero también tiene que ver con un seguimiento y esta cantidad de acciones diarias, cotidianas, que se dieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y que no sólo se dio en las grandes capitales sino también en las pequeñas localidades, en el campo, en todos los espacios. Por eso creo que es tan importante pensar la perspectiva de la igualdad en la diversidad incluyendo todo lo que somos.

"Falta mucho cuando seguimos viendo la cantidad de femicidios que existen", Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El final del patriarcado

-C: ¿Falta mucho para que el patriarcado "caiga", como se dice?

-C.M: El patriarcado tiene 6 mil años, o más. Para nosotras no es que lo que hagamos en diez años o a lo largo de nuestra vida va a transformar cien por ciento todo, pero creo que es fundamental saber de qué lado una se va a parar para dar las batallas. Cuando una, nosotras, todas, queremos dar batallas que son tan profundas, siempre tenemos que ver todo lo que nos falta, pero siempre reconociendo hasta dónde hemos llegado. Porque si no siempre pensamos que empezamos todo de cero y no es así, sino no hubiéramos tenido nunca un voto femenino, o nunca las mujeres hubiéramos estado en la Cámara de Diputados, o nunca hubiéramos logrado el cupo laboral trans para incorporar en el Poder Ejecutivo, o nunca hubieramos logrado el matrimonio igualitario y la identidad de género. Son muchas cosas las que hemos logrado.

-C: Es un proceso largo...

-C.M: Cuando uno da batallas que tienen una profundidad o que calan tan fuerte en la cultura y en la vida cotidiana de todas las personas, no solamente de los varones ni de cada institución, sino de todas las instituciones y de todos los ámbitos en los que nos movemos, porque nadie nació en la luna, hombres, mujeres, travestis y trans estamos en la tierra, cuando podemos ver todo lo que nos falta siempre tenemos que reconocer que hemos logrado un montón. Este camino es un camino fuerte. Hemos logrado la creación de un ministerio, que no es menor, porque es un lugar donde no sólo podemos pensar las políticas públicas y ejecutarlas, sino además hablar de igual a igual con todos los demás ministerios. Logramos que la Argentina sea reconocida, que esté rankeada primera por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a las políticas de género aplicadas en medio de la pandemia, son avances.

"Es fundamental saber de qué lado una se va a parar para dar las batallas"

-C: Y aún falta.

-C.M: A veces miro y veo todo lo que hicimos en este tiempo difícil, y extraño también, y veo todo lo que falta. Porque falta mucho cuando seguimos viendo la cantidad de femicidios que existen. En Jujuy asesinaron a cuatro mujeres en pocos días, todas estas cosas es lo que nos marca todo lo que falta, y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Mirando, insisto, en que hemos logrado un montón porque así como vemos esto, también tenemos que ver que esto es largo. Es difícil pero que la única forma de avanzar es colectivamente.

"Cuando podemos ver todo lo que nos falta siempre tenemos que reconocer que hemos logrado un montón"

Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad

-C: ¿En qué consiste el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad que está presentando la secretaría que dirige?

-C.M: Como ministerio creamos el Plan de Acción Contra la Violencia por Razones de Género, que es un plan que rige toda la política del ministerio en materia de violencias, no solamente el ministerio sino también todo el Poder Ejecutivo. El Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad es exactamente lo mismo pero en el área de Igualdad y Diversidad. En el caso del Ministerio la ley dice que tenemos que tener un plan y en este caso no hay ley que nos rija, porque no hay ley todavía. Pero para nosotras es fundamental crear todos los mecanismos que vayan al corazón de las desigualdades.

-C: ¿Cuál es el objetivo del Plan?

-C.M: Creemos que es fundamental que todos los ministerios podamos trabajar en este plan teniendo en cuenta no solamente toda la mirada interministerial sino también poder ver la cantidad de actores, de sectores que tienen que ser convocados para pensar esta propuesta y pensar centralmente en cómo actuamos en cuanto a toda esta diversidad que somos, a esta cantidad de interseccionalidades que tenemos pero pensado ya no desde la violencia sino desde la necesidad de cerrar brechas, de la necesidad de potenciar lo que cada sector y cada grupo puede aportar. Los foros que estamos construyendo son de organizaciones sindicales, empresariales, rurales, de discapacidad, étnico raciales, de diversidad. Y entre todos poder crear para los próximos tres años un plan que integre todas las políticas del ministerio y del Gobierno nacional, que apuntalan el tema de la igualdad en la diversidad.

.

-F.A: ¿Cómo es el proceso del Plan?

-C.M: Tenemos por un lado los foros de participación ciudadana, todos los ministerios van a hacer su plan. Este jueves empezamos a comunicarnos con todos los ministerios, con algunos ya lo hemos hecho. La idea es que todos puedan construir su línea en materia de igualdad y diversidad. Como ya llevamos tiempo trabajando y articulando en común con todos los ministerios, ya sabemos en qué avanzar rápido, y también sabemos qué es lo que falta y qué tenemos que construir. El plan regiría nuestras líneas de acción. La idea es construir un plan para tres años. Es bastante ambicioso. La idea es construir esos lineamientos para que ya nos rija en los próximos años.

A través del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, vamos a transformar el corazón de las desigualdades para generar una sociedad más justa.@MinGenerosAR https://t.co/qt4X1pV7Hh — Cecilia Merchán (@chechamerchan) October 7, 2020