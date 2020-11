El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este viernes la nueva fase de la pandemia del coronavirus desde la Residencia de Olivos, en la cual se determinó la nueva fase que atravesará el AMBA al pasar del aislamiento obligatorio a un "distanciamiento social".

Por otro lado, en varias provincias continuará el ASPO, a causa de la propagación del virus de Gran Buenos Aires hacia las zonas de interior del país, en donde ahora esta enfermedad genera más preocupación.

El cambio de etapa de cuarentena se dispuso ante la baja de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas en la región. Sin embargo, Fernández advirtió que el transporte público seguirá con restricciones y sólo podrá ser utilizado por el personal esencial. "Básicamente es circular sin autorización", detalló el mandatario nacional sobre la nueva fase que se extenderá hasta el 29 de noviembre.

Los puntos más importantes que el jefe de Estado informó sobre esta etapa de cuarentena a través del distanciameinto social, se encuentran:

Situación del coronavirus

"Empezamos a amesetar la curva de contagios y que empiece a ceder en muchos lugares. Eso nos da relativa tranquilidad. Cumplir las pautas sanitarias seguramente pueda ayudarnos a conseguir los objetivos. Esto que pasó en gran parte del interior es algo que viene sucediendo en el área metropolitana de buenos aires hace ocho semanas. Hoy la cantidad de casos en menos de la mitad de lo que era hace ocho semanas. Las medidas que anunciamos van a regir hasta el 29 de noviembre".

ASPO en diez provincias

"En aquellas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando seguimos manteniendo las condiciones que hemos impuesto. Y buscamos restringir la circulación. En departamentos de diez provincias continúa el ASPO. Vamos redoblar los esfuerzos tratando de detectar los focos de contagios, los contactos estrechos, para tratar de evitar que el virus siga adelante. En Europa hay una segunda ola, la mutación permite al virus contagiar con más velocidad".

DISPO en AMBA

"Nosotros fuimos generando aperturas, la vida fue avanzando en materia de circulación. Llevamos ocho semanas seguidas de baja de contagios. Hemos decidido que el AMBA, la única zona que se ha mantenido en ASPO, pase a Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Eso no quiere decir que el problema se ha solucionado. Pasar a distanciamiento no dista mucho de lo que es hoy: fuimos abriendo actividades, eso generó un contacto mayor. Lo que autoriza es que se pueda circular sin autorización que hoy se requiere. El transporte de pasajeros seguirá al servicio de los que realizan actividades esenciales. En los servicios de transporte es donde más fácilmente se generan situaciones de contagio".

.

Actividades restringidas y cuidados en AMBA

"Toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida. Los lugares de esparcimiento como bares y restaurantes solo podrán funcionar en la modalidad que la autoridad local disponga. Hoy a la mañana tuvimos una larga charla los tres, nos sentimos satisfechos sobre el trabajo realizado. Hemos logrado que ningún porteño, ningún bonaerense del Gran Buenos Aires se haya visto obligado a carecer de atención médica por insuficiencia del sistema. Para nosotros es una tranquilidad. El problema aún continúa y debemos mantener los cuidados: guardar la distancia, usar el barbijo, lavar nuestras manos".

Pautas de cuidado, adultos mayores

"Este mejor tiempo lamentablemente no alcanza a todo el país. Hay diez provincias que tienen regiones que siguen exigiendo ese aislamiento sanitario. Hasta ahora no se conoce otra salida que el aislamiento para prevenir el contagio. Les pido a todos el cuidado particular y no olvidar que el problema sigue en pie. Los adultos mayores son los que más riesgo corren. En la ciudad de Buenos Aires más de un tercio de la población son adultos mayores. El promedio de los decesos ocurridos ronda en la edad de 74 años, más del 82% da este resultado. A ellos les pido que dupliquen los cuidados".

Vacuna, comunicación con el Presidente de Rusia

"Necesitamos empezar a prepararnos para la vacuna. Esta mañana tuve una charla telefónica extensa con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Hablamos de todo, le dedicamos un rato muy largo a hablar sobre la vacuna Sputnik V. Estamos trabajando con el fondo soberano de Rusia, para llegar a un acuerdo de Estado a Estado para la provisión de vacunas. Estamos trabajando online, con los estudios de la Fase 3 que se está haciendo en Rusia, para que el ANMAT cuente rápidamente con la información necesaria. Hemos contado con la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, 20 millones de dosis. Podríamos cubrir a 10 millones de personas a partir de finales de diciembre. Esto nos exige un enorme esfuerzo, organizar una logística que nos permita llegar a cada rincón de Argentina."

Otras vacunas

"Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750 mil personas con la vacuna de Pfizer que en diciembre podría llegar a estar en Argentina; podríamos en marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford; y hemos hecho un acuerdo para contar con una de las vacunas chinas. Lo que queremos es que los argentinos puedan contar con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia".

.

Proceso de vacunación

"El objetivo que tenemos es dedicarnos a preparar el proceso de vacunación de los argentinos. Vamos a armar un gran comando, del que me voy a poner al frente, va a estar el ministerio de Salud, de Defensa, del Interior, y nos vamos a poner en contacto con las 24 provincias. No es una tarea simple. En algunos casos la vacuna requiere de un proceso de enfriamiento importante. Necesitamos saber con cuantos vacunadores contamos para llevar adelante la epopeya de terminar con la pandemia. El acuerdo con Rusia nos da una gran tranquilidad porque nos permite pensar que podemos contar con la vacuna prontamente. A la concreción de ese logro estamos dedicados. Lo que necesitamos es la vacuna para los argentinos y argentinas. Las vacunas tienen un grado una calidad técnica en todos los casos. Para nosotros es muy importante lograr esos acuerdos y empezar a vacunar a los argentinos y argentinas."

Trabajo en unidad frente a la pandemia

"Espero que el 29 de noviembre podamos estar todos en una fase de distanciamiento, que los contagios y los decesos sigan cediendo. Mi abrazo y mi solidaridad con quienes han perdido seres queridos. Espero que el 29 podamos hablar sobre cómo vamos a encarar el proceso de vacunación. La experiencia nos ha demostrado que cuando nos unimos para trabajar juntos fue más fácil sobrellevar el tormento de una pandemia. Con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta coincidimos que trabajar como trabajamos hizo mucho más fácil lo que parecía un problema más difícil de resolver. Ahora a unir esfuerzos para vacunar a los argentinos".