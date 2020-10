En medio del fuerte tironeo entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y el oficialismo nacional, desde el Ejecutivo decidieron no participar de la convocatoria que realizó el juez a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida también como “Comisión Interpoderes” que analiza precisamente al avance de esas causas.

El dato no es menor. Rosenkrantz fue acusado por la diputada oficialista Vanesa Siley de no seguir la pesquisa contra empresarios señalados por haber colaborado con la dictadura para desaparecer trabajadores. Esa fue la base del pedido de juicio político que la legisladora presentó a fines de septiembre, apenas unos días antes que la Corte aceptara el pedido de per saltum presentado por jueces enfrentados con el gobierno nacional, por impulso de Rosenkrantz.

El pedido para que se reúna la "Comisión Interpoderes" se realizó en marzo. Rosenkrantz convocó esta semana, luego de difundir una carta pública contra los dirigentes del oficiaismo acusandolos de liderar una "campaña de desprestigio con acusaciones infundadas". "Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos", señaló el presidente de la Corte.

Entre otras cuestiones, el oficialismo y los organismos de derechos humanos le achacan no sólo la lentitud para el avance de diversas causas, sino también haber impulsado la aceptación del "2x1" para los genocidas al inicio del gobierno de Mauricio Macri, algo que luego dejaron sin efecto tras una masiva movilización de protesta.

"A partir de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso", dijo la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado firmado por Marcela Losardo, ministra de Justicia y DDHH y el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla.

"En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista", dijeron los funcionarios.

Carlotto tampoco va

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó duramente el accionar de Rosenkrantz, y sumó su rechazo a la convocatoria de la Comisión."No queremos ser mal pensadas, pero tontas tampoco somos", dijo a radio Futurock.

"Tenemos 43 años de lucha, con una Justicia generalmente adversa. Tenemos que mantener una coherencia y estabilidad porque se trata de desaparecidos con vida que son los nietos, y la búsqueda de sus papás", remarcó.

