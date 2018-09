Mientras el gobierno busca recuperar la confianza de los mercados, una consultora especializada y un ex director del FMI sembraron dudas sobre las chances que tendrá el Ejecutivo nacional para llevar adelante el programa económico anunciado junto al Fondo Monetario Internacional.

La calificadora Moodys consideró que el acuerdo con la entidad que conduce Christine Lagarde "reduce riesgo de financiamiento", pero advirtió sobre varios puntos que afectan a la economía local. En el marco de su conferencia anual, los analistas anticiparon que si bien por ahora no cambiará la calificación de Argentina, (que en noviembre pasó a ser B2 Estable), "los riesgos son fuertes", y que monitorean de cerca la capacidad de pago de deuda del país.

Gabriel Torres, analista crediticio de la entidad para nuestro país, evaluó que la deuda pública puede llegar al 80% del PBI en 2019 y "tal vez al 90%". "Como consecuencia de esto, la deuda va a ser mayor que en países con calificación similar (...) El hecho de que el 70% sea en moneda extranjera implica que hay una gran sensibilidad en el tipo de cambio en Argentina, y esto va a tardar muchos años en estabilizarse", afirmó.

"Con eso no alcanza"

En tanto, el ex director del FMI para América latina, Claudio Loser, estimó que con los 7 mil millones de dólares extras anunciados el miércoles por Nicolas Dujovne y Lagarde "no alcanza" y estimó que el país "deberá traer más plata de otros organismos". Durante una entrevista radial, dejó trascender el malestar de los directivos de la entidad con nuestro país: "No es normal que a tres meses del primer acuerdo se renegocien los plazos, los montos y las condiciones. Es inusual, pero no es la primera vez que ocurre en la historia del Fondo".

"El Gobierno tiene que hacer su trabajo y buscar dinero del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Tienen que ver de traer más plata de afuera. El Fondo sólo no alcanza y no es lo que el Fondo tampoco espera que eso ocurra", afirmó Loser, en diálogo radial con Futurock en el programa A los Botes.