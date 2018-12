El ex presidente Eduardo Duhalde se pronunció este lunes a favor de impulsar un gobierno de "una gran coalición" tras las elecciones generales de 2019 y anticipó su respaldo a una eventual candidatura del economista Roberto Lavagna. También cuestionó a la dirigencia política, al advertir que "tiene ojos en la nuca" y explicó: "Creo que no se dan cuenta de la velocidad de los cambios. Estamos en medio de una revolución, donde la confusión es un elemento esencial que está dando vueltas: lo que hay que tener claro es que no se puede gobernar desde un solo partido sino desde una gran coalición de partidos", aseguró Duhalde.

En declaraciones a Radio Cooperativa, el ex presidente recordó que cuando asumió su gestión "creía que no se podía gobernar desde un solo partido y que tenían que desaparecer oficialismo y oposición cuando se trataba de gobernar. Le pedí a (Raúl) Alfonsín, a pesar de tener mayoría en las dos cámaras, gobernar juntos".

En torno a la situación económica, Duhalde sostuvo que "acá trabajadores y empresarios son los únicos que pueden sacar adelante a un país: la reacción de los argentinos ya la vimos en 2002 y de repente, empezamos a ver la apertura de fábricas porque los empresarios se dan cuenta antes de que se van a fundir. Así se volvió a crecer y terminamos con los superávit gemelos".

En ese sentido, el ex presidente advirtió además que "sin empresas no hay trabajo" y puso de relieve que "en 2002 salimos adelante porque la apuesta nuestra fue a la producción y al empresariado". Dijo además que "con conocimiento de causa" el gobierno nacional se está

Consultado sobre una eventual postulación del economista Roberto Lavagna, Duhalde consideró que el ex ministro "tiene condiciones que no tiene ningún otro" dirigente y bromeó: "los radicales creen que es radical y después vino con nosotros pero es socialdemócrata: tiene la ventaja que tiene 76 años y podría abrirle el camino a las nuevas generaciones, lo necesitamos", afirmó.

Confió en que Lavagna "gana las elecciones sin decir que va a ser candidato pero no alcanza con decirlo: necesitamos una gran coalición y con algunos principios básicos que lo hicimos con (Raúl) Alfonsín, con un compromiso ético que estemos dispuestos a cumplir. Argentina tiene todas las posibilidades".

Sostuvo que "si queremos sacar el país adelante, vamos a ser exitosos cuando tengamos dirigentes a la altura de lo que somos: falta capacidad de anticipación y no se dan cuenta de los cambios: tenemos que cambiar también en el plano sindical". Finalmente, Duhalde llamó a lograr "un clima diferente de los que están de un lado y del otro de la grieta porque la grieta que separa es la de quiénes tenemos algo y garantizarnos nuestros derechos y los pobres: esa es la verdadera grieta que tenemos que superar y no la otra que es una grieta para la televisión", aseveró.