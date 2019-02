El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, mantuvieron este viernes la última reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional ( FMI) correspondiente a la tercera revisión del acuerdo stand-by firmado con Argentina por US$ 56.300 millones.



Una vez analizado el eventual cumplimiento de lo pactado, el FMI daría vía libre al tercer desembolso de US$ 10.700 millones previsto para el mes que viene, en tanto que la próxima revisión se hará en junio, informaron fuentes de Hacienda.



La delegación del FMI fue encabezada por el titular del "caso" argentino, Roberto Cardarelli, y por parte del gobierno, además de Dujovne y Sandleris, participaron el secretario de Política Económica, Miguel Braun; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; la vicepresidenta segunda del Banco Central, Verónica Rappoport; y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.



La misión del organismo internacional se extendió por dos semanas, en las cuales no sólo monitorearon los números finos de la economía argentina sino también se reunieron con dirigentes de la oposición, economistas y sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT).