Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, asesor presidencial durante el Gobierno de Mauricio Macri y actual parlamentario del Mercosur, reconoció en el Parlasur que pesa en su contra un "informe negativo" de la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay, que consideró que el ex funcionario no cumple los requisitos para recibir asilo político en ese país, donde permanece en calidadad de prófugo.

“El informe (del CORE) fue... digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo”, admitió Rodríguez Simón ante sus pares parlamentarios.

El ex asesor, señalado como operador judicial durante la gestión de Mauricio Macri frente a la Casa Rosada, se presentó este martes por videoconferencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur. Lo hizo en el marco del proceso abierto en ese cuerpo legislativo para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la Justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió, sin éxito, que se le concedira el estatus de refugiado político.

Rodríguez Simón aguarda en Montevideo una decisión de la Justicia local que determine si debe ser extraditado a la Argentina, luego de que la comisión especial ya fallara contra su petición de asilo.

“A que el informe no me… O sea… no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver… O sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico”, sostuvo Rodríguez Simón en el Parlasur al tratar de restar importancia al reporte del CORE, consignó Ambito.com.

Tras esta presentación de "Pepín", la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur deberá emitir dictamen, tras lo cual el pedido para removerlo sería tratado en fecha a determinar por el pleno del Parlamento regional.

El ex funcionario macrista permanece desde el 8 de diciembre de 2020 en Uruguay, adonde viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada.

En mayo último, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.

Interpol, a principios de junio, emitió un alerta roja como respuesta positiva al pedido de captura internacional de la magistrada.

La alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal.

En el expediente abierto por el caso de "Pepín", se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, mediante hostigamiento y ahogo financiero, para con las empresas del Grupo Indalo".