Los economistas Martín Guzmán y Matías Kulfas estarán a la cabeza de los ministerios de Hacienda y Producción, respectivamente. Así adelantaron desde el entorno del presidente electo Alberto Fernández, quien dará a conocer este viernes su Gabinete desde las 18.

En las últimas horas, más de un puñado de nombres fueron confirmados para encabezar los distintos ministerios, pero faltaban los titulares de las carteras "más calientes" para Fernández: Hacienda y Producción.

Economía

Martín Maximiliano Guzmán, de 37 años, será el ministro de Hacienda de Fernández. Es doctor en Economía de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y colaborador del Premio Nobel Joseph Stiglitz.

Cuenta con una vasta experiencia en reestructuración de la deuda externa: dirige el programa de Reestructuración de Deuda y es miembro del Institute for New Economic Thinking’s Taskforce, además de trabajar como asistente de investigación en la Universidad de Columbia. Es director, asimismo, del Journal of Globalization and Development.

También es docente adjunto en las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata, lo que le dio el visto bueno de gran parte de la comunidad académica argentina.

A pesar de no tener experiencia en gestión pública, Guzmán tiene contacto con Wall Street y el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos contactos importantes para su próxima tarea: negociar la deuda. En ese sentido, desde el entorno de Fernández, explicaron que el economista le propusto al presidente una fórmula para evitar el default e iniciar un ciclo de lento crecimiento.

En Producción

Según indicaron desde el entorno de Fernández, el presidente creará un "super" Ministerio de Producción, que se llamaría Desarrollo Productivo, y abarcará Energía, Minería, Comercio y PyMEs. El economista Matías Kulfas será el encargado de comandarlo.

Kulfas tiene 47 años es economista, académico, escritor y consultor argentino. Trabajó en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1995-1996), fue director del Banco Nación Argentina (2008-2012) y gerente General del Banco Central de la República Argentina (2012-2013).

En materia política, tiene un doctorado en Ciencias Sociales de Flacso y perteneció al Grupo Callao. El interés de Fernández en colocarlo a la cabeza del Producción surgió de la labor de Kulfas en distintos organismos, donde centró su gestión en programas de ayuda para PyMEs.