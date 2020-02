El ex presidente de Argentina Eduardo Alberto Duhalde se animó a participar de la cuarta edición de "El Pueblo Quiere Saber", el segmento de nuestro canal de YouTube en el que los invitados responden todo aquello que los usuarios buscan sobre ellos en Internet. El político debió hablar sobre su salud, dio detalles íntimos de su vida familiar, hizo un repaso de sus recuerdos sobre la crisis del 2002 y habló sobre sus trabajos con Raúl Alfonsín.

"Edad, hoy, salud, hijos, derechos humanos, 2002", fueron los conceptos más buscados en Internet sobre Eduardo Alberto Duhalde, quien cumplió su mandato como presidente de los argentinos entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003.

La búsqueda sobre Duhalde en Internet.

Uno de los temas que más intriga les genera a los usuarios es la edad del ex mandatario. Al ser consultado sobre este tópico, el político manifestó que cumplió 78 años el último 5 de octubre y que nació en 1941. Además, agregó que es del signo de Libra.

En cuanto a cómo se encuentra "hoy" y qué actividades hace en el presente, expresó que está cumpliendo su mandato como presidente del Movimiento Productivo Argentino (MPA). "Fue creado por Raúl Alfonsín en la época en la que el gobierno de Fernando de la Rúa hacia agua. Creamos el movimiento productivo para imponer la idea de que de la crisis se sale con producción", detalló.

.

Sobre su estado de salud, aseguró que fue operado de la espalda hace un año atrás y agregó que salió perfectamente bien de esa intervención quirúrgica. "Estoy bien de salud", ratificó.

Al ser consultado por la relación con sus hijos y familiares, relató que acostumbrar pasar las vacaciones juntos todos los veranos. "Tengo cinco hijos y nueve nietos. Todos los años buscamos un lugar y pasamos juntos, por lo menos, dos semanas", detalló. Luego, se le pidió su opinión sobre los derechos humanos y aseguró que no se respetan en la mayor parte del mundo.



Llegando al final del segmento, se le consultó al ex presidente cuáles eran sus recuerdos de la crisis del 2002. "Un recuerdo de una crisis enorme. Teniamos mucho miedo, me incluyo. No era un miedo personal, en ese momento no se tienen miedos personales. Tenía miedo a que se desbordara la situación, que hubiera muertos era mi gran preocupación", dijo.

Añadió: "Me acuerdo que salía a hablar por la radio tres veces por semana y explicaba a la gente cómo se salía de esa situación. Obviamente, todos los medios nacionales decían que no había salida. Sin embargo, yo estaba convencido de que sí, como lo estoy ahora. La salida siempre es el trabajo y la producción".

Al concluir, se le consultó acerca de si se buscó en Internet alguna vez y confesó que sus secretarios lo hicieron algunas veces. Agregó que nunca se llevó ninguna sorpresa.

"El Pueblo Quiere Saber", es un segmento que se publica todos los martes en nuestro canal de YouTube de Crónica TV. En el mismo, los invitados son consultados acerca de todo aquello que los usuarios buscan sobre ellos en Internet.