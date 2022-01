En la mañana de este martes, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, visitaron a Milagro Sala en el lugar en el que se encuentra privada de su libertad. El pasado domingo se cumplieron seis años de la detención ilegal de la dirigente social.

En el encuentro dialogaron sobre la continuidad del hostigamiento que vive la lider de la Tupac Amaru y los otros presos y presas políticas de Jujuy y sobre la situación en la que se encuentra la provincia.

El ministro del Interior sostuvo: “Hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en la provincia de Buenos Aires. En 2020 se filtró un audio de Pablo Baca, ex Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, donde admitió que Milagro no estaba presa por sus delitos sino porque lo necesitaba el gobierno. A 6 años de la detención de Milagro Sala, es necesario reconstruir una justicia que no persiga a opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos más allá de los poderes de turno. Este es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y ex abogada de la dirigente social señaló: “Estuvimos reunidas con el ministro del Interior, Wado de Pedro y con Milagro Sala en su casa, en el marco de su detención domiciliaria. Nos comentó sobre las nuevas acusaciones judiciales y el hostigamiento continuo en el que vive y vivió durante estos seis años de injusta, arbitraria e ilegal detención que se cumplieron el domingo. Conversamos también sobre cuál es la situación de los otros siete compañeros y compañeras de la Tupac Amaru, todos ellos y ellas presos y presas políticas y de la aún pendiente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su situación”.

Gómez Alcorta también destacó que dialogaron sobre el contexto actual que “dejó al descubierto en otras provincias y a nivel nacional la intervención de los sistemas de inteligencia ilegales, del poder político, del poder mediático, del poder empresarial para la persecución y hostigamiento de otros dirigentes sindicales y sociales, algo que desde el primer día, desde aquel 16 de enero del 2016, denunciamos. Ya entonces decíamos que lo que estaba sucediendo en Jujuy era ese laboratorio, ese tubo de ensayo de la persecución y el hostigamiento a dirigentes políticos, en este caso a Milagro Sala”.

Por último Milagro Sala realizó un balance positivo del encuentro: “Pudimos comentarles lo que está pasando en Jujuy en relación a la criminalización de la protesta que no es solo contra la Tupac Amaru sino contra cualquiera que critique al actual gobierno o reclame por sus derechos”.

“Me siento satisfecha de que vengan dos integrantes del gabinete nacional a escuchar a los jujeños. Jujuy es una provincia que tiene muchísimos recursos y hoy está endeudada. Agradezco al ministro Wado de Pedro, agradezco a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, a parte de ser ministra es mi amiga, y estas cosas que pasan creo que hoy vamos a poder decir que se van a escuchar a nivel nacional”, sostuvo la dirigente social.