@ernestohadida

El Banco Central de la República Argentina ya tiene decidida la profundización del cepo cambiario y pondrá los ojos este lunes sobre las casi 200.000 personas que compraron más de u$s5000 dólares en el último mes y que sospechan en la entidad que son familiares de quienes ya compraron hasta los u$s10.000 por mes prescripto por la entidad.



El torniquete para frenar la fuga de dolares también involucraria un nuevo tope de u$s2000 por mes por persona humana. Por su parte, el Central debatira este domingo hasta las 23 horas si deciden un feriado cambiario y bursátil. El regreso de Jorge Rodriguez a la mesa de decisiones del Banco Central fue decisivo para que la entidad empezará a controlar mas de cerca a los ahorristas para frenar la sangría de dolares. Los "presta cuit" seran los primeros afectado por las medidas que implementará el BCRA para detener la evaporación de reservas internacionales.

Lo cierto es que ninguna de estas medidas es aislada y todas están atadas a la velocidad que en la demanda de pesos baje y aumente la de dolares. En rigor, la vuelta de Rodriguez al BCRA, entidad a la que abandonó con la llegada de Federico Sturzenegger, tiene que ver no solo con "cuidar las Reservas" sino también con no dinamitar el mercado financiero.



La razón es simple: si se descuentan los préstamos del BIS, el swap chino, el oro y los encajes por depósitos en dólares, las reservas operativas a ese momento serán alrededor de 8.000 millones de dólares, por debajo de los u$s10.000 milones que en el mercado consideran el umbral de "alerta roja" para una nueva corrida. Asi las cosas, la discusión que aún mantienen los técnicos del Central desde las 11 de la mañana de hoy en la sede de Reconquista se centra en la preocupación por la fuga de dólares.



Las preocupaciones de la mesa del Central están expresadas con puntos y comas en el sobre el futuro del mercado Balance Cambiario del BCRA durante el mes de septiembre, donde se afirma que la fuga de capitales se sostuvo en niveles muy elevados a pesar de los controles cambiarios y que los u$s2.962 que tuvo que vender el Central no hay saciado la sed de dolares de los ahorristas. Una sed que dados los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y lo que esperaba el mercado antes de las PASO, empezará seguro a secar muchas mas gargantas y cajas de la city porteña durante las próximas semanas.