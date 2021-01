Gerry Rice, el vocero del FMI, aseguró que "las conversaciones con las autoridades argentinas continúan. Esas discusiones entre el gobierno argentino y el equipo del FMI seguirán en el próximo período".

Si bien señaló que "tuvimos un breve descanso en el diálogo durante el período de vacaciones", remarcó su deseo de que "el ritmo de las reuniones, todas virtuales, aumente en las próximas semanas”.

.

No obstante, apuntó que el Gobierno argentino "continúa trabajando en el diseño de su plan económico de mediano plazo y discutiendo las medidas específicas para su implementación, para apuntalarlo con un amplio apoyo político y social".

"Compartimos la opinión de las autoridades de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a los más vulnerables y establezcan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", señaló.

En su primera conferencia del año, Rice recordó que "por supuesto Argentina, como otros países, está también enfrentando el desafío de la pandemia y las cuestiones sanitarias y humanitarias relacionadas".

.



Al ser consultado sobre las restricciones impuestas por el país a las exportaciones de maíz, Rice sostuvo que el FMI "no estuvo en contacto por este tema". El vocero eludió responder sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno y se limitó a aclarar: "No tengo mucho más para agregar, las discusiones continúan".

Sin apuro

Días atrás, el director ante el Fondo Monetario Internacional ( FMI) por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos, recomendó no apurarse en la negociación con el organismo, ya que "hay que trabajar en un acuerdo que refleje la voluntad" del país.





"No hay que apurarse, no vemos urgencia. La conveniencia sería cerrar el acuerdo con el Fondo antes del vencimiento con el Club de París, a fin de mayo. Eso no implica que tengamos que apurarnos, lo importante es hacer este proceso bien", señaló Chodos.

En cuanto al contenido del plan plurianual que la Argentina presentará al organismo, para renegociar la deuda, Chodos indicó que "va a ser definido por la Argentina y luego esos elementos se van a incorporar al programa, no al revés. Hay que trabajar en la recuperación de este año, pero también pensar las bases para que esa recuperación se sostenga en el tiempo".