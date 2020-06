El Gobierno extendió hasta el 24 de julio el término para que los tenedores de bonos acepten el programa para reestructurar unos US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo legislación extranjera, luego de que venciera este viernes el plazo anteriormente dispuesto.



Así lo anunció en la tarde de esta jornada el Ministerio de Economía , encabezado por Martín Guzmán, a través de un comunicado en el cual también dio cuenta que informó de esta decisión a la SEC, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores, de los Estados Unidos.

Esta es la quinta prórroga desde que el Ministerio de Economía presentó la propuesta de reestructuración el 21 de abril, en un proceso en que hubo acercamiento tanto de parte de los acreedores como del Gobierno pero que aún no permiten el cierre de un acuerdo.En cuanto a los plazos de renegociación de la deuda emitida bajo legislación extranjera, el presidentedijo que, en el almuerzo que compartió a comienzos de junio con el ex ministro de Economía, recordaron que, en 2005, la primera oferta se había hecho en enero y que, finalmente, "el proceso se cerró en diciembre" de ese año.Por eso, calificó de "insólito" que lo estén "acusando de demorar, de dilatar" y reiteró que "se está en una negociación" en la que no se pueden adelantar plazos.