El Gobierno nacional se pronunció sobre la relación con el Campo y ratificó su postura de dar respuesta a las necesidades del sector agropecuario planteadas por la Mesa de Enlace en la reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa.

"A través del diálogo y la búsqueda de consensos vamos a ir dando respuestas a las cuestiones que las entidades nos plantearon", resaltó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, en torno al encuentro celebrado el pasado viernes en el Parque Industrial de Escobar con representantes de la Mesa de Enlace.

Sobre esta línea, Bahillo señaló, en diálogo con Radio Provincia, que en la semana el Gobierno analizará "con los técnicos de la Secretaría las distintas cuestiones tratadas en la reunión con la Mesa de Enlace" y después se realizará "un encuentro con los equipos técnicos de las entidades".

"El sector es muy dinámico y de vital importancia por su eficiencia productiva, y nuestro objetivo es que alcance su mayor desarrollo. Argentina es un país muy diverso por sus actividades económicas, lo que nos enriquece y nos da sustentabilidad, todos los sectores son importantes", resaltó el secretario de Agricultura.

Durante el pasado viernes, el funcionario había adelantado que seguirán aplicándose criterios como los de volúmenes de equilibrio en los cereales y la prohibición de exportar los 7 cortes parrilleros, aunque los esquemas podrían estar sujetos a modificaciones, como también una simplificación en el acceso al denominado "dólar soja".

El pasado martes al mediodía Massa se reunió con la Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades rurales de Argentina, para destrabar la tensión entre los empresarios del rubro agropecuario y el Gobierno.

Al respecto, representantes de la Mesa sostuvieron que "el Gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza". "Fuimos escuchados y hablamos de temas que antes no se habían tratado, como una reforma impositiva profunda. Planteamos el inconveniente del dólar soja, y lo entendieron. No podemos esperar, el plazo es mañana pero no hubo pedido ni presión para que se venda la soja", enfatizaron.