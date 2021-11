El Grupo Clarín denunció este martes que la sede del diario, ubicada en el barrio de Barracas, sufrió el lunes por la noche un ataque con bombas tipo molotov. Ante esta situación, sus autoridades pidieron el “urgente esclarecimiento y sanción” para los responsables que fueron filmados por cámaras de seguridad.

“Lamentamos y condenamos este grave hecho que en una primera vista aparece como una expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación, y esperamos su urgente esclarecimiento y sanción”, señaló el grupo en un comunicado de prensa difundido esta mañana.

Según se relató, el hecho ocurrió anoche, poco después de las 23, cuando "un grupo de personas atacó la sede del diario y del Grupo Clarín en la calle Piedras 1743, de la ciudad de Buenos Aires". "Los agresores arrojaron bombas incendiarias del tipo molotov sobre uno de los ingresos del edificio, entonces cerrado. No se registraron víctimas ni lesiones personales", informaron.

�� Atacan con bombas molotov el edificio de Clarín. Al menos nueve personas arrojaron entre siete y ocho bombas contra el frente del edificio. Más: https://t.co/8s69kxrxLY pic.twitter.com/lqb5gU2Xru — Clarín (@clarincom) November 23, 2021

El Grupo Clarín consignó que se "hizo la denuncia correspondiente y el juzgado interviniente está analizando videos y realizando demás tareas investigativas". Además, precisó que fueron "al menos nueve personas" las que protagonizaron el ataque. La secuencia quedó filmada y la investigación está en manos del Juzgado Federal N° 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, que caratuló la causa como "intimidación pública".

"Es un hecho realmente grave"

El editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, se refirió este martes al ataque con bombas tipo molotov. "Por suerte no ha dejado víctimas ni daños importantes. En cambio, es muy importante en lo que representa y simboliza: atacar un medio con bombas, aunque sean caseras, es realmente grave”, manifestó en declaraciones radiales.

“Hubo un atentado a la noche, tiraron las bombas y se fueron. No hubo daños importantes. Lo que hay es preocupación, porque aparece un grupo de no sabemos quiénes haciendo algo que está en el corazón de la intolerancia, de no aceptar el papel de los periodistas”, agregó Roa.

“Esto, que es una cosa que hace mucho no se producía, tenemos que atajarlo antes. A la violencia hay que discutirla antes, no después", subrayó el editor general del diario Clarín.