Con el propósito de reordenar la estrategia interna en la coalición Juntos por el Cambio (JxC), los principales referentes del PRO se reunieron este lunes para discutir el rol del partido en el Congreso Nacional y las diferencias que surgieron en los últimos días con la Unión Cívica Radical (UCR).

El ex presidente Mauricio Macri; la titular del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se juntaron para almorzar junto con otros referentes del

espacio y cumplieron con la cita semanal que vienen entablando desde hace varias semanas. En esta oportunidad, el ex mandatario nacional planteó que el bloque del PRO no puede seguir al radicalismo y pidió que se diferencien en algunos temas.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich asistieron al almuerzo en Puerto Madero.

El malestar del PRO está centrado fundamentalmente en el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, a quien se lo cuestiona por haber impulsado el rechazoa la eventual incorporación del economista y diputado libertario Javier Milei a la coalición y, en el marco del Congreso, haber hecho lobby para sacar la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

.

El tema fue aprobado en Diputados, pero el PRO no acompañó en su totalidad. También volvió a estar sobre la mesa lo acordado la semana pasada, cuando se comprometieron a no tener cruces duros y mantener las reglas de juego claras de cara a las elecciones del próximo año, cuando aún no se sabe si Macri volverá a competir.

Además, en cuanto al tema Milei todos los participantes coincidieron en que no fue una buena jugada mencionarlo con nombre y apellido en el último comunicado de Juntos por el

Cambio. Se espera un nuevo encuentro para dentro de diez días. Ayer estuvieron en Puerto Madero también Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Federico Pinedo y Fernando de Andreis.