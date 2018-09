A un año para las próximas elecciones presidenciales, la rueda de los armados políticos empieza a moverse con mayor impulso. Este jueves fue el turno del peronismo federal, que mostró una foto-spot del encuentro que compartieron Miguel Pichetto (jefe del bloque de senadores del PJ), Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta), Juan Schiaretti (mandatario de Córdoba), y Sergio Massa. Este viernes, en tanto, Cambiemos organiza una cumbre en Parque Norte para dar vuelta la página tras la crisis cambiaria, y el kirchnerismo también define encuentros semanales para profundizar su organización.

Tras su encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el grupo de peronistas dialoguistas publicó un video de apenas algunos segundos en el que se los ve charlando (sin audio) y sonriendo. Todos compartieron el mismo mensaje además en sus redes sociales, en el que aluden a la construcción de una "alternativa para Argentina" y se posicionan como el "peronismo democrático, republicano y federal".

El texto difundido a los medios asegura que "empezamos a caminar hacia la construcción de una alternativa para la Argentina", y señala la "preocupación por el rumbo social y económico". Las críticas a Cambiemos se centran en la economía, y al kirchnerismo (sin mencionarlo) lo referencia como "el pasado".

"No queremos un país en el que las personas deban elegir entre comer o pagar la luz. Un país en el que la inflación se come el salario, un país sin esperanza y sin horizonte. Creemos en una Patria, no para sobrevivir, sino para vivir". "Nos dicen que no hay alternativa. Sí la hay".

"Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos", apuntaron.

Una vez más, se decidió posponer una definición sobre las candidaturas: "Ahora es el momento de construir esta alternativa, pero cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar, estos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie".