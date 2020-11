El presidente Alberto Fernández fue entrevistado este jueves por un programa de radio y, entre otros temas, habló sobre la reforma judicial, el proyecto de ley de Aporte Solidario y la postulación de Daniel Rafecas a la Procuración General.

El jefe de Estado renovó su pedido al Congreso para que trate el proyecto que impulsa una reforma judicial, consideró que es "incomprensible" la demora y dijo que en la iniciativa fue "muy cuidadoso en garantizar la transparencia en el nombramiento de jueces subrogados”.



“No entiendo por qué no la tratan”, expresó Fernández en declaraciones que realizó esta mañana a la radio on line FutuRock. En ese marco, añadió: “Es incomprensible que no la traten y todo es el resultado de una prédica mediática falsa. Es mentira que esta ley sirve para garantizar la impunidad de alguien o para manipular jueces”.

.

Fernández reveló además que el miércoles habló sobre el tema con el titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. "Debemos darnos cuenta que ya pasó el momento inicial donde quisieron hacer creer que esta iniciativa pretende darle impunidad a alguien o manipular jueces", indicó el jefe de Estado.



El Presidente citó el ejemplo de la causa por la explosión de la fábrica militar de Río III (Córdoba) en 1995 que fue elevada a juicio 23 años después.



“Esa ley lo que pretende es que no se sienta la vergüenza que todos sentimos cuando nos enteramos que la causa la elevaron a juicio 23 años (después). Esa ley sirve para que eso nunca más pase, ya que eso pasó porque la justicia anduvo siguiendo los vaivenes de la política por 23 años y eso es una vergüenza”, expresó.

.

También puso el ejemplo del crimen organizado del narcotráfico en Rosario y dijo que por eso “se necesitan más fiscales federales para esa zona y eso está en la ley” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.



Y destacó que “ a la hora de nombrar a jueces en subrogancia hemos sido muy cuidadosos y pusimos muchas condiciones para garantizar la transparencia de las designaciones hasta que se hagan los concursos”.



“Para poder nombrarlos, la ley fija que se necesita los 2/3 del cuerpo del consejo de la magistratura, por lo que se necesita el acuerdo de la oposición”, precisó. Además, el primer mandatario señaló que "el 3 capítulo del proyecto de la ley habla de la creación de tribunales federales en el interior que era un proyecto del macrismo y lo tomamos. Por eso no entiendo porque no lo tratan”.

Alberto Fernández ratificó que Rafecas es "el mejor candidato" para la Procuración

El Presidente ratificó que el juez federal Daniel Rafecas es "el mejor candidato" para encabezar la Procuración General de la Nación y destacó su "calidad técnica absoluta y sus condiciones morales indiscutibles".



"Rafecas, no tengo ninguna duda, es el mejor candidato que puede existir", dijo el mandatario sobre la postulación del magistrado, en la misma entrevista.



“Rafecas -expresó el Presidente- es el candidato a Procurador que yo he propuesto, no tengo duda que es el mejor candidato que puede existir. Fue compañero de cátedra, ayudante, luego adjunto, tiene una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles; a mi juicio, es el mejor candidato que pueda haber”.

.

En otro orden, el Presidente aseguró que aún no recibió las recomendaciones del consejo de expertos que lo asesora en materia judicial.



Al referirse al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, aseguró: “Esas recomendaciones no me llegaron todavía, y como yo me comprometí a no interferir en el funcionamiento de la comisión, no tengo ni idea lo que van a decir”. “Sus miembros son gente a la que yo respeto y valoro”, expresó el jefe de Estado.

.

Sobre los comentarios públicos expresados por Elisa Carrió en torno a su postura sobre la postulación de Rafecas como Procurador, indicó: “No ayuda Elisa Carrió, ella ha dicho cosas horribles de mí y lo que está claro es que no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera”.



“Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas, pero en mi no las siembra. Es un poco más de su método”, expresó el Presidente.

El Presidente, sobre el Aporte Solidario: "Lo único que se espera es un gesto de solidaridad"

Fernández consideró que “sería grato que los empresarios colaboren con los más necesitados y la sociedad agradezca”, en relación a las críticas que recibió de parte del sector empresario el proyecto de ley que establece un Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por Diputados y cuyo análisis comenzará a nivel de comisión el martes próximo en el Senado.



“Sería grato que en la Argentina, frente a una pandemia que tanto nos ha hecho doler, dijeran 'vamos a colaborar con los que están más postergados' y que toda la sociedad dijera gracias. Eso hablaría muy bien de los empresarios que tienen esas grandes fortunas y el resto debería estar agradecido por lo que hacen”, dijo el mandatario en declaraciones formuladas en la misma entrevista en la radio online Futurcok.



“Esa debería ser la actitud de estas personas”, consideró Fernández, quien agregó: “Nos encantaría poner una placa con los 9 mil nombres y una leyenda de que estos hombres en la pandemia ayudaron a salir de la situación, pero no lo podemos hace porque ellos se oponen a esto”.

.

Tras la aprobación dada el miércoles a la madrugada por Diputados al proyecto que que, Fernández trazó un paralelismo de su idea de destacar ese aporte con la situación que se vive en Europa donde“Se espera es que sean solidarios y ayuden a la Argentina en esta situación hipercrítica”, aseveró el mandatario en la entrevista que concedió esta mañana.También, exhortó a toda la sociedad “empezar un tiempo donde la solidaridad sea una regla y no una excepción" y concluyó: "No puede ser que tengamos que hacer una ley para ser solidarios”.