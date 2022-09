El Gobierno ya presentó el proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados y así precisó los recursos para el próximo año, incluyendo las variables de gasto público, metas de déficit fiscal, estimación de la inflación y otras proyecciones de gran importancia para la economía nacional.

De esta forma, el Ejecutivo cumplió con la ley de Administración Financiera que establece que se deberá presentar todos los 15 de septiembre. Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, informó que la iniciativa ya se encuentra en el sistema informático del cuerpo legislativo.

En este marco, para el año próximo, el texto del proyecto firmado por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Sergio Massa, contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del 2 por ciento del PBI, una inflación estimada en el 60 por ciento, y un descenso del déficit primario del 2,5 al 1,9 por ciento.

Asimismo, se estima un deficit financiero de 3,9 puntos, y un superávit en el comercio exterior de 12.300 millones de dólares. Por su parte, el tipo de cambio promedio del año sería de 219 pesos por dólar, y el correspondiente al cierre del año, de 269 pesos.

La aprobación del Presupuesto será clave para el plan económico que lleva adelante Sergio Massa.

Disciplina fiscal y proyecciones mesuradas

En los fundamentos, el Gobierno señaló que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno" y remarcó que "avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal".

A su vez, destacó que "en paralelo, la política pública debe profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo, por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios". En este marco, en un principio, cuatro dependencias clave de la administración nacional no sufririán recortes y, por el contrario, verán un incremento en sus cuentas públicas: los ministerios de Ciencia y Tecnología, Defensa, Desarrollo Social y Obras Públicas.

"Sobre la base del orden fiscal, el aumento de las exportaciones y su valor agregado y el incremento de la tasa de inversión, podremos reducir el flagelo inflacionario que sufre nuestra economía y nuestra población", agrega el texto del proyecto, haciendo énfasis en la disciplina fiscal como una forma de frenar la inflación.

Los consensos en el Congreso, la clave para la aprobación

"Es un presupuesto realista, no un ejercicio teórico que es un poco el problema que tuvo el de este año y no fue aprobado; esperamos que este año la oposición acompañe", confiaron desde Palacio de Hacienda acerca de las expectativas del equipo de Massa.

Ahora, la aprobación del Presupuesto queda en manos del Congreso y pasará primero por Diputados y luego por el Senado. En este sentido, será clave el consenso que genere el oficialismo en el recinto legislativo para lograr el sí que no alcanzó con el Presupuesto 2022. "Si no hay presupuesto, no hay prórroga. Tiene que haber inteligencia de nuestra parte y la oposición", agregaron.