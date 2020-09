Graciela Moreno

@gracielmoreno

La historia de la cooperativa de los trabajadores del hotel Bauen arrancó en marzo de 2003, dos años después de la quiebra de la empresa que operaba el hotel. Comenzaron a autogestionarlo, pero desde el 2007 convivieron con una orden de desalojo que fueron frenando con diferentes apelaciones.

El cierre del hotel por la pandemia terminó por agravar la situación, al sumar muchas deudas. En pocos días harán el anuncio oficial: en octubre podrían dejar el histórico edificio de Callao 360, según adelantó su presidenta. La época de su esplendor fue en la década de los 80, con una ubicación privilegiada, salones y hasta un teatro.

Con la gestión privada llegaron a tener 150 empleados, luego la cifra bajó a 60 y siguió en baja. Muchos no resistieron. Después de varios cruces judiciales, los trabajadores lograron que en la última sesión parlamentaria del 2016 se sancione una ley que declare el edificio de utilidad pública y se apruebe la expropiación del tradicional Hotel Bauen.

A cambio de los créditos impagos durante 40 años, la idea era que el Estado escriturara a su nombre y se cediera en comodato la gestión a la cooperativa. El presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2016, vetó la ley de expropiación. La actual presidenta es María Eva Lossada, una de las más expertas, ingresó a comienzos de los años 90 como mucama y hoy preside una cooperativa emblemática en el sector de empresas recuperadas.

Resistió todos estos años, pero confiesa que ya no dan más. Sin embargo evalúan mudarse en octubre a otras instalaciones para que los trabajadores no queden en la calle. Lossada señaló al medio Grito del Sur: "Siempre dijimos que este edificio era del Estado, pero como no tuvimos soluciones hoy tenemos que apostar por nuestras fuentes de trabajo. Tenemos que migrar a otro lado para ver cómo seguimos, se pidió ayuda al Inaes en ese sentido. Es una situación muy angustiante porque la deuda con los proveedores es grande, este lugar no lo podemos aguantarà Es muy doloroso, pero seguiremos en otro lado".

El Espacio Cooperativo Bauen es integrado por varias cooperativas La Poderosa, Revista Cítrica, La Dignidad y El Descubridor, entre otras. Todos están unidos en busca de un espacio que les permita seguir con las actividades culturales, el bar y la gastronomía.

G.M.